Son passage avec les Remparts derrière lui, Zachary Bolduc s'attaque aux Blues de St. Louis: «Je veux essayer de prendre le poste de quelqu'un»

Natif de Bécancour, Zachary Bolduc a passé l'été à Québec. Il ne l'a pas fait par nostalgie, après avoir vu sa carrière junior prendre fin avec la conquête du trophée Gilles-Courteau et celle de la coupe Memorial, mais plutôt parce que l'ancien des Remparts de Québec s’attaque maintenant à son prochain objectif: jouer dans la Ligue nationale de hockey dès cette saison.

Le choix de première ronde des Blues de St. Louis s’est entraîné avec les préparateurs physiques Gabriel Hardy et David Rodrigue en compagnie de joueurs de la LNH, dont Yanni Gourde, Mathieu Olivier et Jakob Pelletier.

Depuis quelques semaines, il patine avec les Remparts de Québec afin de garder la forme. Et signe que son stage junior est bel et bien terminé, c’est avec les couleurs bleu, jaune et blanc des Blues qu’il s’active avec son ancienne équipe junior.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Parce que son but est clair: il veut forcer la main de l’organisation des Blues après avoir connu un camp décevant il y a un an.

«J’ai complètement effacé ça [le camp de l’an dernier] de ma mémoire. Ça ne sert à rien de vivre dans le passé et je regarde maintenant vers l’avant. C’est un gros défi qui se présente à moi et je sais ce que je suis capable de faire. Je devrai jouer à ma façon, ne pas tomber sur les talons et foncer pour essayer de me tailler une place.»

Un gros défi

Bolduc ne se cache toutefois pas la tête dans le sable. Il s’agit de faire une petite recherche internet pour se rendre compte que les Blues comptent sur un alignement déjà presque complet en attaque.

«Il n’y a pas de trou, donc ce sera à moi d'en faire un, lance-t-il avec confiance. C’est avec cette mentalité-là que je vais arriver au camp. Je veux essayer d’aller prendre le poste de quelqu’un. Je crois en mes chances et je vais être prêt. Si ce n’est pas en début de saison, mon intention est de travailler toute l’année pour me faire une place dans la LNH.»

Un merci à Roy et à Beausoleil

Même s’il a officiellement tiré un trait sur sa carrière junior, Zachary Bolduc en garde tout de même d’excellents souvenirs. Peut-on lui en vouloir quand tu as marqué 50 buts à deux reprises, en plus de remporter le trophée Gilles-Courteau et la coupe Memorial?

Mais au-delà des honneurs individuels et collectifs, il assure que le mentorat dont il a bénéficié de la part de ses deux entraîneurs – Serge Beausoleil à ses débuts avec l’Océanic de Rimouski, puis Patrick Roy lors de ses deux dernières saisons – sera un atout majeur dans sa quête pour l'obtention d'un poste dans la meilleure ligue au monde.

«À Rimouski, j’étais jeune et plus naïf. Je jouais au hockey pour le fun. Même s’il a parfois été dur, Serge a toujours été là pour moi. Avec Patrick, on est vraiment tombé dans le spécifique et dans ce que je voulais et devais améliorer pour jouer dans la LNH.

«Je n’aurais pu demander mieux pour mon développement. Sans ces deux entraîneurs, je ne serais pas le joueur que je suis aujourd’hui. Je leur en serai toujours reconnaissant et, lorsque je jouerai mon premier match dans la LNH, je vais avoir une pensée pour eux.»

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

D’ailleurs, Bolduc a été invité par la LNH à prendre part à un rassemblement de certains des meilleurs espoirs de la LNH, organisé par la compagnie de cartes de hockey Upper Deck, le 5 septembre prochain. Il sera l’un des trois Québécois présents, en plus de Xavier Bourgault (Edmonton) et de William Dufour (Islanders). À noter que Connor Bedard y sera aussi, tout comme les espoirs du Canadien Owen Beck, Filip Mesar et Sean Farrell.