Troisième lien: la grande débandade

Ainsi, si l’on se fie aux propos de Pascal Paradis, l’avocat qui se présente pour le PQ dans la partielle de Jean-Talon, la CAQ s’apprêterait à tirer officiellement la plogue sur le troisième lien.

On serait passé du «PLUS GROS TUNNEL AU MONDE», un tunnel tellement gros qu’il aurait fallu construire un tunnelier spécial pour le creuser, à deux tunnels (un pour les autos, un autre pour le transport collectif), à un tunnel juste pour le transport collectif, puis à rien.

Pas de tunnel pantoute.

C’est ce qu’on appelle une méchante débandade.

Un couple pense passer la plus belle nuit de sa vie, puis se retrouve à jouer une partie de Mille Bornes parce que le gars a fait patate...

«Je m’excuse, c’est la première fois que ça m’arrive... Tiens, une crevaison ! Si tu veux continuer à jouer, tu dois mettre une carte de roue de secours... On s’amuse quand même, non?»

ALLEZ AU FRONT, VALEUREUX SOLDATS!

Mettons que c’est vrai.

Mettons que la CAQ s’apprête effectivement à dire aux Québécois qu’il n’y en aura pas, de troisième lien.

Vous imaginez comment doivent se sentir les caquistes qui, comme Bernard Drainville et Caroline St-Hilaire, ont mis leur réputation en jeu pour défendre bec et ongles ce projet?

«Soldats Drainville et St-Hilaire, j’ai une mission extrêmement importante à vous confier. Une mission qui nous permettra non seulement de gagner les prochaines élections, mais d’écraser nos adversaires.

— Qu’est-ce que c’est, chef?

— Vous allez dire que le projet du troisième lien est l’idée la plus extraordinaire qu’un premier ministre du Québec ait eue depuis la construction de la Manic!

— Ben voyons, chef... Quand on faisait de la radio et de la télé, on n’arrêtait pas de dire que c’était une vaste niaiserie! Un projet pharaonique inutile et ridicule!

— Je m’en fous! Après tout, seuls les fous ne changent pas d’idée! Vous direz que vous avez vu les plans, et que le sérieux du projet vous a convaincus!

— Mais voyons, chef...

— C’est qui le chef?

— C’est vous, chef!

— C’est qui les soldats?

— C’est nous!

— Eh bien, vous allez effectuer cette mission sans rechigner! Allez, hop! Prenez votre gamelle et allez propager la bonne nouvelle dans vos comtés respectifs! Bernard, on t’attend demain sur le bord du fleuve, tu vas dire aux journalistes qu’ils arrêtent de te gosser avec les maudits CO 2 !

— Oui, chef!»

FAIRE PATATE

Et c’est ainsi que Bernard Drainville et Caroline St-Hilaire, après avoir renié trois fois leurs convictions souverainistes, ont changé leur fusil d’épaule une autre fois pour appuyer un projet qu’ils avaient conspué.

C’est ça, la politique.

On te dit de grimper une montagne? Tu grimpes une montagne.

Pour, une fois la bataille terminée et ta réputation en charpie, redescendre la maudite montagne parce que le vent de l’opinion publique a tourné pendant la nuit et que les plans du chef ont changé.

«Mesdames et messieurs, nous avons besoin du PLUS GROS TUNNEL AU MONDE! Il en va de l’avenir du Québec!»

«Mesdames et messieurs, nous avons seulement besoin de deux tunnels de moyenne grosseur! Il en va de l’avenir du Québec!»

«Mesdames et messieurs, nous avons seulement besoin d’un tunnel! Il en va de l’avenir du Québec!»

«Mesdames et messieurs, pour l’avenir du Québec, nous avons décidé de ne plus creuser de tunnel!»

Pout, pout, pout...

LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT EN FUME DU BON!

Près de 4 millions du Fonds vert, un fonds qui est censé aider le Québec à contrer les effets des changements climatiques, ont été versés à des producteurs de cannabis.

Quelle excellente idée!

Non seulement le cannabis est-il en effet vert, mais il est aussi écologique!

De plus, plus on se gèle la bine, plus on oublie les effets désastreux des changements climatiques sur la planète!

À quand une aide du Fonds vert à la SAQ?

Comme le chantait Bob Dylan: «Everybody Must Get Stoned!»

PROTÉGER DES PÉDOPHILES

Les gens sont choqués de voir qu’une campagne de sociofinancement a été organisée pour aider un entraîneur qui prétendait avoir des pouvoirs spirituels spéciaux pour abuser de la vulnérabilité de jeunes mineures, assurer son emprise auprès d’elles et les agresser.

Effectivement, c’est très choquant.

Cela dit, l’Église catholique, qui a pendant longtemps protégé des prêtres pédophiles aux quatre coins du monde, organise aussi des campagnes de financement.

Et que faisaient ces prêtres? Ils prétendaient avoir des pouvoirs spirituels spéciaux pour abuser de la vulnérabilité de jeunes mineurs, assurer leur emprise auprès d’eux et les agresser.

TRUMP EST LE NOUVEAU CHRIST!

Plus Trump collectionne les accusations, plus il est traîné devant les tribunaux, et plus il est populaire auprès de sa base.

C’est ce qu’on appelle être fait en Téflon.

Cet aveuglement démontre que les fidèles de l’ex-président vivent dans une réalité parallèle, où les faits n’ont plus aucune importance.

«Dans un monde injuste, la place d’un honnête homme est en prison», disait l’écologiste et ardent défenseur de la désobéissance civile Henry David Thoreau.

C’est ce que se disent les fans de Trump.

Si on arrête leur idole, c’est parce qu’il dit la vérité et qu’il est dangereux.

Comme Jésus!