Un discours haineux antiquébécois

Le PLQ a-t-il un avenir?

À court terme, la réponse est non. Le PLQ incarne aujourd’hui un fédéralisme multiculturaliste radical, qui le coupe de la majorité historique francophone sans laquelle aucune victoire électorale n’est possible.

À moyen terme, il a de l’avenir. Pour une raison simple: l’immigration massive est une richesse électorale pour le PLQ.

C’est ce qu’a reconnu sans gêne Balarama Holness, le militant ultramulticulturaliste, qui pense à se présenter à sa direction.

Holness

Citons-le: le PLQ aura besoin «de deux décennies pour se renforcer en région, le temps qu’il y ait des changements démographiques». Autrement dit, moins les régions seront francophones, plus le PLQ y progressera.

Jacques Parizeau a déjà été crucifié pour avoir dénoncé le verrou démographique posé sur l’indépendance. Aujourd’hui, le PLQ s’en réjouit ouvertement.

Ce discours est de plus en plus répandu et décomplexé.

Idil Issa, une militante multiculturaliste bien connue, expliquait la chose dans un français approximatif dans un séminaire d’Amnistie internationale, en janvier 2021, où elle avait l’amabilité de m’attaquer.

Démographie

«C'est les demographics qui vont gagner, finalement. Le Québec de Mathieu Bock-Côté, c’est le Québec du passé. Ils essaient de prendre une photo et de figer le Québec d’une ancienne manière. Nous sommes diverses, le Québec est différent maintenant. On doit être inclusifs. On doit pas aliéner les jeunes. On doit leur donner une place. Je veux que tout le monde qui aimerait être enseignante étudie l’éducation, étudie le droit. Ne soyez pas peur, la loi 21, ça restera pas au Québec, ça, c’est certain. Comme j’ai dit, que ce soit l’année 2300, on ira jusqu’au bout.»

Ce discours repose explicitement sur la mise en minorité démographique des Québécois francophones par l’immigration massive pour fabriquer un nouveau Québec.

Ce discours souhaite la disparition de notre peuple.

Pour ces gens, nous sommes de trop chez nous.

C’est un discours haineux antiquébécois.