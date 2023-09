Un enfant mordu par un alligator après s’être aventuré sur une plage fermée au public

Un enfant a été mordu par un alligator sur la plage Lincoln en Nouvelle-Orléans, dans l’État de la Louisiane, vendredi.

L’âge et l’état de santé de l’enfant n’ont pas été dévoilés, rapporte CNN.

La plage en question est fermée au public depuis 1964 en raison d’une «utilisation illégale», indique-t-on sur le site internet de la Ville de Nouvelle-Orléans.

«Avant qu’elle soit fermée, elle était accessible via un tunnel, ajoute-t-on. Ce tunnel est maintenant bloqué. Il est rempli d’eau et de vie animale incluant des alligators et des serpents venimeux.»

Cet incident a même poussé à la municipalité à publier un communiqué invitant ses résidents à éviter le secteur.

Elle ajoute qu’un projet de réaménagement est dans les plans pour permettre à tous d’avoir accès à ce lieu de façon sécuritaire.