Voici ce qu’on a pensé de la nouvelle biographie controversée sur Céline Dion

La très controversée biographie non autorisée, Dis-moi Céline de Laurence Catinot-Crost, qui vient de paraître en France et qui sera dans quelques jours chez les libraires du Québec, est riche en propos et en anecdotes. Malgré ses lacunes et le «gros» mensonge de la biographe, l’ouvrage permet d’en apprendre encore un peu plus sur la diva de Charlemagne.

Avant même sa sortie, cette biographie a fait l’objet d’une controverse.

Photo fournie par City Éditions

Laurence Catinot-Crost a commis une faute impardonnable en affirmant au média français La Dépêche avoir réalisé des entrevues avec Céline Dion sur une longue période pour l’écriture de son livre. Cette affirmation est fausse : la biographe n’a jamais parlé à Céline Dion. Dans la foulée, son éditeur a été forcé de démentir les prétentions de la biographe.

Pourtant, Laurence Catinot-Crost a produit un ouvrage de qualité. Elle n’avait aucunement besoin d’avancer une telle affirmation. Elle n’avait certainement pas mesuré la portée de son mensonge. Cette malheureuse naïveté enlève de la crédibilité à sa biographie au point où l’on se questionne sur la véracité de certaines révélations sur Céline Dion.

C’est d’autant plus significatif lorsque l’on constate que l’on compte déjà une bonne douzaine de biographies non autorisées sur Céline Dion, pour la plupart d’auteurs français qui n’ont pas nécessairement fait autant de bruit. Pourtant, il s’agit ici d’une de plus qui, à mon avis, est mieux documentée que plusieurs autres.

Surprenant

Livrée de façon intimiste, on doit reconnaître que cette biographie est intéressante et bien écrite et qu’elle permet, malgré tout ce qu’on a pu lire sur Céline au fil des décennies, d’apprendre de nouvelles choses. De plus, en raison des nombreuses références, tout permet de croire que la recherche a été bien faite.

Parmi les anecdotes retenues, on s’amuse d’apprendre que Céline a pour cousine la reine consort, Camilla Parker Bowles. Elles sont cousines au neuvième degré selon l’auteure qui a fait l’arbre généalogique des ancêtres de Céline remontant jusqu’aux années 1700. Sinon, plusieurs anecdotes sont connues.

L’auteure souligne cependant différentes façons de faire de René Angelil qui en surprendront plusieurs.

L’auteure écrit avec beaucoup de respect et d’admiration sur Céline Dion et la compare à plusieurs reprises à la cantatrice Maria Callas, notamment pour son amour et son besoin de chanter.

Sa maladie

Même si à plus d’une reprise les proches de Céline, dont sa sœur Claudette, ont tenté de minimiser la maladie de Céline, le Stiff-Person Syndrome (syndrome de la personne raide) qui la contraint à annuler des spectacles, on réalise, selon les dires de l’auteure, que ses problèmes de santé seraient beaucoup plus graves que l’entourage de la diva l’a laissé entendre au départ.

Pour en apprendre davantage, l’auteure s’est informée auprès de spécialistes américains, notamment au National Institute of Neurological Disorders and Stroke, qui décrit le syndrome comme un trouble neurologique rare présentant les caractéristiques d’une maladie auto-immune caractérisée par une rigidité musculaire fluctuante du tronc et des membres et une sensibilité accrue à des stimuli tels que le bruit, le toucher et la détresse émotionnelle, qui peuvent déclencher des spasmes musculaires aux jambes, aux bras, au dos et même au visage.

Il s’agit d’une maladie chronique sans guérison possible pour le moment. Certains symptômes peuvent cependant être traités avec des sédatifs, des relaxants musculaires et des stéroïdes.

L’auteure s’est également informée auprès de Julien Cavanagh, neurologue spécialiste des maladies auto--immunes à Boston. Celui-ci précise que cette maladie fait en sorte que le système immunitaire, qui habituellement nous protège contre les virus et les bactéries, se retourne contre la personne et commence à attaquer des structures microscopiques du système nerveux central qui gère la relaxation des muscles.

Toujours selon l’auteure, Céline, combative comme on la connaît, aurait voulu aller plus loin pour se soigner en optant pour des myorelaxants (des relaxants musculaires), un traitement qui lui a été proposé par le Dr Jill R. Schofield, une sommité dans le domaine, œuvrant au Center for Multi-system Disease, au Colorado.

Céline se restreint à une alimentation anti-inflammatoire, fait de l’activité physique régulièrement, s’adonne à des techniques de respiration et pratique la méditation principalement pour réduire son stress, tout en travaillant avec une physiothérapeute.

Chose certaine, Céline, aujourd’hui dans l’ombre, fait preuve d’un très grand courage, ne ménage aucun effort et fait tout son possible pour s’en sortir et remonter un jour sur scène.

♦ En vente au Québec dès le 11 septembre.