Zecs du Québec: initier la jeunesse

Dans l’ensemble du réseau des zecs du Québec, les jeunes qui veulent découvrir la chasse et la pratiquer en toute sécurité, dans des conditions idéales, peuvent profiter de certains programmes.

Pour permettre aux jeunes d’avoir accès facilement à la chasse, les dirigeants du Réseau Zec ont décidé d’instaurer un programme de gratuité pour les enfants de 17 ans et moins. La seule condition, très importante, est qu’ils doivent être accompagnés d’au moins un adulte ayant toutes ses certifications pour la chasse. Il faut contacter la zec que vous désirez visiter pour savoir si la promotion est en vigueur et dans quelles conditions.

La chasse du petit gibier représente la porte d’entrée la plus intéressante pour initier un jeune à la chasse. Elle ne demande pas de connaissances techniques particulières. Il suffit d’avoir un bon territoire avec des routes et sentiers accessibles facilement, pour débusquer les gélinottes huppées ou les tétras. À ce chapitre, les zecs sont d’excellents territoires. Elle peut se pratiquer entre amis ou en famille.

Personnellement, je considère que cette chasse est idéale pour l’initiation, parce qu’elle n’a pas le volet compétition ou l’obligation de résultat comme les autres chasses. De plus, il est simple d’approcher ces oiseaux qui sont très souvent abondants en forêt. Elle permet aussi de profiter de la nature en automne, une des meilleures périodes de l’année.

Plusieurs zecs offrent des activités d’initiation pour la relève. Il y a la zec Jaro, avec son programme Jeunesse nature, la zec Batiscan-Neilson, avec ses événements Place à la relève et Chasse au féminin (418-337-4545), et la zec Bas-Saint-Laurent avec ses initiatives Chasseur responsable reconnu (418-723-5766).

FACILE DE CHASSER

Il n’y a rien de plus facile que de pratiquer la chasse sur le territoire d’une zec.

Pas besoin de participer à un tirage au sort pour pratiquer une activité de chasse. Il est toutefois important d’organiser à l’avance votre expédition, surtout pour la chasse du gros gibier.

Dans le réseau des zecs, il vous suffit de suivre certaines règles très simples. Vous devez posséder votre permis de chasse provincial et votre permis de possession d’arme à feu. À votre arrivée, vous devez vous enregistrer et régler les droits de circulation ainsi que le forfait de chasse que vous avez choisi. À la sortie, il faut déclarer vos prises.

Photo fournie par Zec Québec

Toutes les zecs peuvent fournir les renseignements sur les espèces disponibles, les zones de chasse et autres conditions.

Outils pratiques

Pour la chasse du petit gibier, elle peut se faire sur une base quotidienne ou dans le cadre d’un séjour prolongé.

Vous pouvez aussi utiliser plusieurs outils pour vous faciliter la tâche lors de votre aventure de chasse.

Les cartes Avanza pour appareil mobile peuvent être utilisées sur le terrain. Cette application permet une géolocalisation en temps réel au même titre qu’un GPS, sans que cela nécessite un accès internet. Les cartes géoréférencées des zecs qui indiquent la topographie, les plans d’eau, la localisation des infrastructures et plus, facilitent beaucoup vos déplacements sur le terrain. Elles sont gratuites et beaucoup plus détaillées que ce que pourrait vous fournir un GPS.

Il existe aussi une autre version de cartes : les cartes iFaune. Elles sont conçues de façon à vous aider à prospecter sur le territoire et déceler les endroits propices pour localiser le gibier que vous recherchez. Elles sont offertes notamment pour le petit gibier.

Ces cartes hybrides peuvent vous fournir des renseignements très précis, notamment sur les peuplements écoforestiers, qui sont si importants pour localiser le petit gibier. Elles peuvent être utilisées sur votre téléphone, même sans connexion internet. Ces cartes ne sont pas gratuites. Pour vous les procurer, vous devez vous rendre sur le site reseauzec.com où se trouvent tous les détails sur les coûts et disponibilités.

Alors, pour initier un jeune ou un moins jeune, les zecs du Québec représentent sans aucun doute des territoires très intéressants, faciles d’accès, sans avoir à débourser de grosses sommes.

À vous d’en profiter !