Capitales de Québec: Frank Moscatiello est sélectionné meilleur releveur de la Ligue Frontière

Après avoir remporté la bataille au camp d’entraînement et en début de saison pour le poste de releveur numéro un, Frank Moscatiello a profité de cette opportunité pour s’illustrer, et ses performances lui ont valu le titre de releveur par excellence dans la Ligue Frontière.

Avant de signer de nouveau avec les Capitales cet hiver, Moscatiello a discuté avec le gérant Patrick Scalabrini pour s’assurer d’obtenir une chance de se battre pour le poste occupé par Franklin Parra.

«Je voulais obtenir l’opportunité de remporter le poste avant de confirmer mon retour à Québec, a raconté l’auteur de 20 sauvetages, d’une moyenne de points mérités de 1,90 et de 75 retraits sur des prises. Le poste de closer a une valeur supplémentaire et te permet d’obtenir un grand nombre de sauvetages.»

«En faisant cette demande, je voulais augmenter ma valeur dans l’espoir de recevoir un appel du baseball affilié après la saison, de poursuivre l’artilleur droitier de 26 ans. Je savais que je devais être à mon mieux parce que c’est un rôle important. Au niveau des statistiques, c’est ma meilleure saison dans les rangs professionnels en carrière. Je voulais me rendre irrésistible et qu’une organisation n’ait pas le choix de me signer.»

Un gérant heureux

Scalabrini était heureux pour son pompier. «Ce titre est pleinement mérité, a affirmé le gérant des Caps. Il n’a bousillé aucune tentative de sauvetage. Il n’a pas eu de cadeau et il a dû mériter son poste au camp. Il a tellement bien fait qu’il aurait pu être notre joueur par excellence même s’il ne lance qu’une manche par sortie.»

Moscatiello a eu le meilleur sur Parra. «J’aime les défis et j’étais confiant de remporter la bataille. Je suis content parce que Franklin est un très bon lanceur qui effectue encore un bon travail avec nous.»

Heureux pour son releveur numéro un, Scalabrini aurait souhaité que les Capitales remportent quelques honneurs supplémentaires. «Les Capitales auraient mérité le titre d’organisation de l’année, a-t-il affirmé. Avec la meilleure moyenne de points mérités, Abdiel Saldana aurait aussi pu gagner le titre de meilleur lanceur. Même chose pour notre receveur Ruben Castro.»

Honneurs individuels

Avant le match de ce soir face aux Titans d'Ottawa, les Capitales ont honoré les joueurs par excellence de la dernière saison. Le receveur Ruben Castro a été sacré joueur par excellence. «Notre rotation de lanceurs a été incroyable et Ruben a tout sécurisé à l’arrière à son arrivée, a souligné Scalabrini. Je suis déçu qu’il n’ait pas été choisi receveur de l’année dans la Ligue.»

T.J. White (joueur le plus populaire), Justin Gideon (recrue), Kyle Crowl (joueur défensif), Abdiel Saldana (meilleur lanceur partant) et Moscatiello (meilleur releveur) ont aussi été honorés.