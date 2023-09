D'autres records à la portée de Verstappen

Le double champion du monde en titre Max Verstappen, qui a remporté dimanche sur le circuit de Monza en Italie son 10e Grand Prix d'affilée, signe un nouveau record en Formule 1 et pourrait en battre d'autres d'ici la fin de la saison prévue le 26 novembre à Abou Dhabi. Voici les principaux:

Nombre de points en une saison: après le GP d'Italie, le Néerlandais compte 364 points au championnat. C'est 90 unités de moins que l'an dernier à la fin de la saison, quand il a terminé la saison avec 454 points, effaçant le record absolu de 413 points établi par Lewis Hamilton en 2019.

Mais avec huit manches restantes et 232 points à distribuer, il est fort à parier que le Néerlandais dépassera sa performance enregistrée en 2022, d'autant que six courses sprint ont été ajoutées au calendrier cette saison - contre trois l'an dernier - rapportant des points supplémentaires au championnat.

Nombre de victoires sur une saison: 15 fois victorieux en 22 courses en 2022, "Mad Max" a effacé l'an dernier le record de 13 succès conjointement détenu par Sebastian Vettel (2013) et la légende de la F1 Michael Schumacher (2004). Avec pour l'instant 12 victoires et huit GP encore à disputer en 2023, Verstappen peut largement battre son propre record à la fin de la saison.

Au pourcentage de victoires, en revanche, "Schumi" et Vettel restent pour le moment en tête avec leurs 13 victoires sur 18 courses pour Schumacher (72,22%) - 19 pour Vettel (68,42%). Le Néerlandais est troisième avec 68,18% de victoires l'an dernier.

Nombre de podiums consécutifs: depuis novembre 2022 et le GP d'Abou Dhabi, Verstappen n'a jamais fait pire qu'une deuxième place. En Italie, il a enchaîné son 15e podium d'affilée. Cette performance le place désormais à la hauteur du double champion du monde Fernando Alonso, auteur de 15 podiums consécutifs entre 2005 et 2006 - mais surtout à quatre podiums du record absolu de Michael Schumacher (19 podiums consécutifs entre 2001 et 2002).

Écart entre le premier et le deuxième à la fin de la saison: Verstappen dispose aujourd'hui de 145 points d'avance sur son poursuivant le plus proche, son coéquipier mexicain Sergio Pérez. Il peut encore battre le record toujours détenu par Vettel qui, en 2013, avait fini la saison avec une avance considérable de 155 points sur Alonso (Ferrari).