Francisation Québec: un projet qui n’aide pas vraiment les nouveaux arrivants

Francisation Québec, une initiative du gouvernement de la CAQ visant à centraliser les services d'apprentissage du français pour les immigrants, a été lancé le 1er juin dernier, avec l’objectif de simplifier l'accès à l'apprentissage du français, harmoniser les services entre les différents partenaires (organismes, écoles, etc.) et améliorer le service à la clientèle avec les nouveaux arrivants. Les objectifs semblent louables, mais la mise en œuvre est chaotique en ce début d’année scolaire.

La ministre Fréchette promettait un traitement de dossier et une place en francisation en 50 jours. Or, les signes de délais et de désorganisation sont déjà manifestes. De nombreuses personnes inscrites depuis juin ou juillet attendent toujours d'être contactées pour d’abord être évaluées afin d’être inscrites dans une classe correspondant à leur niveau linguistique.

De plus, le ministère offre maintenant seulement l’évaluation en ligne alors que les centres d’éducation des adultes le faisaient systématiquement en personne afin de s’assurer du niveau de maîtrise non seulement à l’oral, mais aussi à l'écrit avant de commencer leurs cours.

Le mirage de la simplification

Des dizaines de personnes se sont présentées dans notre centre depuis quelques jours, nous indiquant vouloir commencer leurs cours dès la rentrée, mais n’ayant toujours pas été contactées. Nous pourrions les rencontrer, remplir leur documentation en personne, et les évaluer dans l’heure afin qu’ils soient des nôtres pour la rentrée, mais les nouvelles règles du MIFI nous en empêchent, remettant en question la promesse d'un accès fluide et rapide.

Pourquoi laisser notre expertise de côté alors que les délais peinent déjà à être respectés? Nous sommes habitués à évaluer en personne les besoins et les compétences linguistiques des apprenants.

De plus, il est important de mentionner que les évaluations sont maintenant faites à distance et seulement à l’oral dans la majorité des cas, et que cette limitation néglige les apprenants qui peuvent présenter des difficultés en littératie ou qui nécessitent une évaluation plus holistique. Cette approche entraînera assurément des déclassements et reclassements massifs à la rentrée, alors qu’il aurait été plus efficace de ne le faire qu’une fois, en personne.

Complexité numérique

Bien que l'idée d'utiliser la technologie soit prometteuse, de nombreux nouveaux arrivants ne possèdent pas les compétences numériques nécessaires pour naviguer efficacement sur la plateforme, qui, disons-le, est complexe et sans convivialité.

Le manque de soutien humain rend l’inscription difficile pour certains qui n'ont pas eu la possibilité de développer des compétences numériques dans leur pays d'origine. Les interactions humaines et la bienveillance sont des aspects essentiels de l'apprentissage linguistique dans l’accueil des nouveaux arrivants, qui sont négligés dans cette approche centrée sur la technologie. Pourquoi délaisser une approche humaine qui fonctionne? La pandémie n’est-elle pas derrière nous?

Lacunes

Le déploiement de Francisation Québec soulève des questions sur la manière dont le gouvernement gère les projets d'intégration des immigrants. Les consultations avec les intervenants de terrain ont été faites par webinaires l’année dernière, mais les questionnements légitimes énoncés semblent avoir été ignorés, laissant des lacunes évidentes dans la mise en place de cette plateforme. Cette attitude témoigne d'un manque de compréhension des réalités vécues par les apprenants nouveaux arrivants et les enseignants de francisation.

Bien que l'initiative Francisation Québec ait été présentée comme une avancée pour faciliter l'apprentissage du français pour les immigrants, elle révèle rapidement ses défauts sur le terrain.

Pour véritablement atteindre ses objectifs d'intégration linguistique, le gouvernement doit réévaluer sa stratégie et travailler en étroite collaboration avec les professionnels du terrain. Ce n'est qu'ainsi que les nouveaux arrivants pourront bénéficier d'une expérience d'apprentissage du français authentique et efficace, plutôt que de se heurter aux obstacles d'un système numérique mal conçu et ne facilitant en rien la rencontre des nouveaux arrivants avec leur communauté d’accueil.

Photo courtoisie, Marie-Eve Larente

Tania Longpré, enseignante en francisation, doctorante et chargée de cours dans plusieurs universités.