Hommage à l’album D’eux à la SuperFrancoFête: «Céline n’en revient pas», selon son frère Jacques

Céline Dion sait qu’on lui a rendu hommage à la SuperFrancoFête et selon son frère Jacques, elle est étonnée qu’autant d’artistes aient accepté de participer à la célébration de l’album D’eux, qui a réuni près de 7000 personnes à l’Agora de Québec.

« Elle m’a même demandé qui est sur le show », a confié le frère aîné de la vedette, que Le Journal a rencontré avant le début du spectacle Pour toi Céline - hommage à l'album D'eux, dimanche soir.

« Je lui ai nommé les interprètes, autant français que québécois, et elle n’en revient pas qu’autant d’artistes se déplacent pour cet album. Elle l’aime beaucoup, on s’entend, mais elle dit que ça aurait pu être dix artistes et ils auraient pu les chanter les chansons. »

Il n’y a donc pas qu’à Québec, où Mario Pelchat, Bruno Pelletier, Isabelle Boulay, Corneille, Vincent Niclo, Roch Voisine, Véronic Dicaire, Axelle Red et bien d’autres chanteront les pièces de D’eux ainsi que les plus grands succès de la diva, qu’il y aura de l’émotion. Céline Dion aussi est émue.

« Absolument, dit Jacques Dion. Elle m’a écrit deux heures avant que j’arrive à Québec pour me demander des nouvelles. Je lui ai dit que je serais là et que je penserais beaucoup à elle. Elle m’a demandé d’embrasser tout le monde. »

50 Dion à Québec

Pas moins de cinquante membres de la famille Dion ont fait le déplacement à Québec pour assister au spectacle.

Ce n’est rien, si tous les frères, sœurs, enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants avaient dit oui à l’invitation du producteur Sylvain Parent-Bédard, jusqu’à 120 personnes auraient représenté Céline à Québec.

« J’ai dit à Sylvain de faire attention quand il dit qu’il veut inviter toute la famille Dion parce que ça prend une infrastructure complexe pour qu’on soit tous assis ensemble », dit M. Dion en souriant.

La madlei ? Pas de réponses

Céline Dion avait aussi été invitée à assister au spectacle, mais il lui était impossible de faire le voyage vers la capitale à cause de sa maladie, le syndrome de la personne raide, qui la forcer à mettre sa carrière sur pause.

« À tous les jours, elle travaille sur son état de santé, mentionne Jacques Dion. C’est le plus important présentement. C’est neurologique, c’est complexe, ce sont des professionnels qui essayent de trouver ce qu’elle a et qu’est-ce qui peut la guérir. Alors quand on nous pose des questions sur son état de santé, on ne peut pas répondre. On donnerait des réponses erronées. »

On ne peut que se croiser les doigts et espérer qu’on pourra la revoir un jour.

« Vous avez tout compris, monsieur. »