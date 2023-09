Manquements à l'éthique: l'ex-maire de Lacolle condamné à rembourser 28 000$ en frais d'avocats

L’ex-maire de Lacolle, dont les manquements à l’éthique ont coûté une petite fortune aux contribuables, a finalement été condamné à rembourser 28 000$ en frais d’avocats à cette municipalité de la Montérégie, qui réclamait presque le quadruple.

«Je souligne également que de larges pans de l’argumentation de la Municipalité pour obtenir un remboursement de plus de 100 000$ (sur les 111 782$ versés à Me [Marc] Lalonde) ne se justifient pas et paraissent ignorer les objectifs prévus à la loi», a mentionné dans son jugement Serge Gaudet, juge à la Cour supérieure du Québec.

Roland-Luc Béliveau a été accusé d’avoir commis, au total, 159 manquements à l’éthique ou à la déontologie, mais les tribunaux n’ont retenu, au fil des ans, que 9 d’entre eux.

Devant cette faible proportion, le juge Gaudet considère que la demande de la Municipalité de récupérer un tel montant est «plutôt étonnante».

Roland-Luc Béliveau, qui a été en poste de 2013 à 2017, a été néanmoins condamné à rembourser 28 000$ à la Municipalité en lien avec une faute qui était «séparable de ses fonctions».

Saga coûteuse

Elle est survenue en 2015, quand M. Béliveau est intervenu à plusieurs reprises, en tant que citoyen, dans les délibérations du conseil municipal sur la taxation d’un immeuble lui appartenant. Cela lui avait valu une suspension de 30 jours sans salaire.

«Ce comportement aberrant dénote certainement une insouciance et une négligence grossières par rapport à celui que doit adopter un élu municipal», écrit le juge Gaudet.

Parmi les autres reproches formulés à l’endroit de M. Béliveau, on note l’utilisation de la carte de crédit de la Municipalité pour des repas et le remboursement de frais de déplacement dans des situations ne s'inscrivant pas dans le cadre de ses fonctions.

Ces écarts, qui auraient débuté en 2014, ont été débattus en cour pendant plusieurs années, notamment en raison de contestations répétées de la part de M. Béliveau.

Bien qu’une municipalité doive assumer la défense d’un membre de son conseil dans un tel contexte, Lacolle avait décidé en 2018 de cesser de s’acquitter de la facture des honoraires d’avocats.

Elle les jugeait «déraisonnables et disproportionnés».

Explications rejetées

Dans ce nouveau jugement, le juge Serge Gaudet a toutefois rejeté les justifications de la petite municipalité située près de la frontière canado-américaine.

Dans la réclamation visant M. Béliveau, on incluait par exemple des honoraires de plus de 25 000$ pour des demandes d’exclusion de preuve et de réouverture d’enquête qui étaient vouées «à l’échec».

Or, la «Municipalité, qui doit établir les faits l’autorisant à réclamer un remboursement, ne s’est donc aucunement déchargée de son fardeau à cet égard», tranche le juge Gaudet.

On ignore pour le moment si le jugement sera contesté.

Un survol de la saga entourant Roland-Luc Béliveau

Après l’élection de M. Béliveau en 2013, Québec a tenté de lui faire perdre son titre de maire alléguant qu’il n’était pas résident de Lacolle. La requête a été rejetée en 2014.

En 2017, la CMQ lui a imposé une suspension de 30 jours pour son implication dans les discussions du conseil pour la taxation d’un immeuble lui appartenant.

Après avoir perdu son siège, il s’est présenté dans la petite municipalité voisine d’à peine quelques kilomètres, Saint-Bernard-de-Lacolle.