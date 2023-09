Meilleure joueuse de volleyball du 20e siècle: la triple championne olympique Regla Torres estime que Cuba aura besoin de temps avant de retrouver ses lettres de noblesse

Choisie meilleure joueuse du 20e siècle par la Fédération internationale de volleyball (FIVB) et triple championne olympique, Regla Torres vit une situation complètement différente comme entraîneure-adjointe avec la sélection cubaine.

Au sommet du monde avec des sacres aux Jeux olympiques de 1992, 1996 et 2000, Cuba régnait sur le monde du volleyball féminin En 1992 à Barcelone, Torres est devenue à 17 ans et demie la plus jeune médaillée d’or olympique dans son sport.

Guylaine Dumont se souvient très bien de cette période où la sélection cubaine imposait sa loi. «Elles étaient imbattables, résume l’olympienne des Jeux de 2004 à Athènes. Elles étaient tellement plus athlétiques que tout le monde. J’avais une très bonne impulsion, mais il y avait six Guylaine Dumont de l’autre côté du filet. Il y avait aussi des filles qui avaient une meilleure impulsion que moi.»

Adjointe de la sélection cubaine depuis quelques années, l’ancienne centrale de 6 pi 3 po estime que la patience sera de mise avant que Cuba retrouve sa place parmi les puissances mondiales.

«La situation actuelle n’est pas facile, à accepter mais il faudra être patient, a-t-elle prévenu. Nous ne pourrons pas revenir au même niveau que les meilleures équipes à court terme. Avec le départ de plusieurs filles, on reconstruit avec une nouvelle génération de joueuses.»

«J’ai débuté le volleyball en bas âge alors que les joueuses arrivent maintenant avec l’équipe nationale avec très peu d’expérience. Il faut que les écoles de volleyball renaissent pour développer la technique et les fondamentaux. À mon époque, les conditions gagnantes étaient réunnies pour connaître du succès, ce qui n’est plus le cas.»

Certaines joueuses ont quitté le régime communiste. La meilleure joueuse cubaine évolue en Turquie où elle a obtenu la citoyenneté de son pays d’adoption. Même chose chez les hommes alors qu’un des meilleurs joueurs de la planète portait les couleurs de la Pologne aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021.

«C’est très difficile de perdre une aussi bonne joueuse, mais il faut développer les plus jeunes. Les volleyeuses peuvent maintenant jouer à l’étranger elles reçoivent 80 pour cent de leur salaire alors que le reste est versé à la Fédération cubaine. De mon côté, j’avais obtenu l’autorisation pour jouer en Italie et au Japon sinon je n’aurais jamais quitté. Cuba c’est mon pays.»

Médaille de bronze pour le Canada

Battu par la République dominicaine, samedi, en demi-finale du Championnat continental Norceca de volleyball féminin, le Canada est revenu en force, dimanche, en signant une victoire en des manches de 25-21, 25-17, 17-25 et 25-16 devant Cuba pour mettre la main sur la médaille de bronze.

En finale, les grandes favorites américaines se sont inclinées en cinq manches devant la République dominicaine par des scores de 12-25, 25-21, 19-25, 25-19 et 15-13.