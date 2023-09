Un week-end à oublier pour Lance Stroll

Parti en queue de peloton, le Québécois Lance Stroll a tout de même réussi à remonter la pente en décrochant la 16e position au circuit de Monza, dimanche.

Stroll n’a cependant pas été en mesure d’accumuler des points au classement des pilotes.

Le Québécois a avoué avoir eu certains problèmes avec sa voiture et cela n’a pas aidé sa cause au cours de la journée.

«La voiture n’avait pas le rythme dont nous avions besoin aujourd’hui, c’était donc une course difficile à gérer. Nous avons essayé de faire quelque chose de légèrement différent avec la stratégie et nous nous sommes arrêtés qu’une seule fois, mais les pneus ont commencé à se dégrader vers la fin du relais et je n’ai pas été en mesure de conserver ma position», a dit Stroll au site web d’Aston Martin, dimanche.

Le pilote de 24 ans a connu beaucoup d’ennuis au cours du week-end. Lors des essais libres de vendredi, il n’a pas été en mesure de compléter un seul tour, et le principal intéressé a enregistré le dernier temps lors des qualifications, samedi.

«Ce fut un week-end très difficile pour nous [en parlant de son équipe]. On a beaucoup de travail devant nous avant de nous rendre à Singapour dans deux semaines», a ajouté le membre de l’écurie Aston Martin.

Son coéquipier, Fernando Alonso, a conclu la course au neuvième échelon.

Verstappen passe à l’histoire

Max Verstappen a écrit une page d’histoire samedi en gagnant un dixième Grand Prix consécutif. Il surpasse la marque de Sébastian Vettel en 2013.

Le Néerlandais a également mis en banque une 12e victoire cette saison. L’athlète de 25 ans a maintenant une confortable avance de 145 points sur son plus proche poursuivant au classement des pilotes, qui est son coéquipier chez Red Bull, Sergio Pérez.

La prochaine course se tiendra dans deux semaines du côté de Singapour.