Célébration de l’album D’eux à la SuperFrancoFête : « on t'aime Céline! »

Beau, mais imparfait, le spectacle Pour toi Céline – hommage à l’album D’eux qui été présenté dimanche soir, à l’Agora du port de Québec, a été l’occasion de revivre les grands moments de la carrière de Céline Dion et surtout de multiplier les déclarations d’amour à l’idole terrassée par la maladie.

En finissant de chanter Je sais pas, Isabelle Boulay a le mieux formulé le sentiment qui devait habiter chacune des 8000 personnes, dont 50 membres de la famille Dion, rassemblées pour célébrer la carrière de Céline Dion lors de la dernière soirée de la SuperFrancoFête.

« La vie sans toi, Céline, on sait pas. On t’aime », a dit la chanteuse, toujours aussi éloquente.

Roch Voisine, Chimène Badi et bien d’autres l’ont imitée, en espérant tous que leurs mots d’amour et de soutien voyagent jusqu’à Las Vegas.

Complicité avec Goldman

L’amour. C’était l’un des grands thèmes de la soirée. Les archives vidéo projetées sur les écrans entre chaque numéro ont rappelé à quel point Céline avait trouvé une âme sœur musicale en Jean-Jacques Goldman, auteur de ses plus belles chansons en français.

Il fallait les voir, ou revoir, sur scène ensemble, au Stade de France, s’échanger des regards complices.

« La plus belle langue pour dire les mots d’amour, ce sera toujours le français », avait alors dit Céline à la foule.

En pleine SuperFrancoFête, c’était pertinent de le rappeler.

Temps forts

Élaboré de façon à ce que chaque pièce au programme corrersponde à une étape ou un événement précis de la vie et la carrière de notre diva, ce spectacle, filmé pour la télévision et constitué de neuf chansons de D’eux et onze grands succès de Céline, a pris son envol sur une note endiablée.

Les 14 artistes au programme, assistés par l’équipe d’étoiles des musiciens et choristes de la vedette, sous la direction de Scott Price, ont chanté J’irai où tu iras pendant que les bracelets remis aux spectateurs illuminaient l’Agora.

Le coup d’œil était superbe, tout comme quand ces mêmes bracelets se sont allumés en rouge pour Patrick Fiori, impeccable sur la douce S’il suffisait d’aimer, ou lorsque la troupe DM Nation a dansé avec Véronic Dicaire pendant une énergique Dans un autre monde.

Hésitations

Tout n’était cependant pas au niveau d’un hommage à l’une des plus grandes voix de l’histoire de la musique.

Les derniers seront les premiers, en formule à cinq voix, a été gâchée par des hésitations et une chimie inexistante entre les interprètes. Idem pour la version à quatre de Tout l’or des hommes, elle aussi plombée par un manque de cohésion.

D’ailleurs, chanter du Céline, ce n’est pas la portée de tous, en particulier d’Axelle Red, qui a peiné à ses tours au micro. Confiné aux numéros collectifs, Mario Pelchat aurait, pour sa part, mérité plus de temps de glace.

Anne Sila, la révélation

Même si la SuperFrancoFête est par définition la fête du français, le metteur en scène Jean-François Blais ne pouvait ignorer les deux Everest vocaux de Céline, My Heart Will Go On et All By Myself.

Le premier a été confié à la Français Anne Sila et elle n’a pas raté son coup. Sans trahir la version originale, cette inconnu des Québécois a épaté tout le monde en greffant sa sensibilité et ses intonations à une interprétation sans faille de la chanson-thème de Titanic, saluée par une ovation sincère et spontanée.

Si on cherche une seule chanteuse, un jour, pour monter un autre spectacle hommage à Céline, il faudra penser à elle.

Par conrre, le clou de la soirée, c’était All By Myself. Qui allait être chargé de pousser la note emblématique ? Celle qui était invariablement précédée d’un silence « qui m’émeut et me paralyse », a-t-on entendu Céline déclarer dans une vidéo d’archives.

On a jugé qu’il fallait deux voix pour relever le défi. Mission accomplie pour Bruno Pelletier et Vincent Niclo. Ce n’était pas Céline, mais les frissons étaient bien là.

Le spectacle Pour toi Céline - hommage à l’album D’eux sera télédiffusé en France sur la chaine M6, le 15 septembre. Au Québec, la date de diffusion à TVA n’a pas été annoncée.