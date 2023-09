Claude Giroux, le mentor de Tim Stützle

Si Tim Stützle a connu une aussi bonne troisième saison dans la Ligue nationale de hockey (LNH), c’est un peu grâce aux enseignements de Claude Giroux. Les deux joueurs sont devenus proches chez les Sénateurs d’Ottawa.

L’Allemand a inscrit 90 points au cours de la dernière campagne, soit 32 de plus que la précédente. Cette éclosion a coïncidé avec l’arrivée de l’ancien capitaine des Flyers de Philadelphie dans la capitale canadienne. Sur la patinoire comme à l’extérieur, ils se sont encouragés à devenir meilleurs.

«Il est tellement compétitif. Je ne l’ai pas appris de lui, parce que je suis sans doute aussi compétitif que lui, a indiqué Stützle en entrevue avec le site web de la LNH, lundi. Nous nous battons pendant chaque chose que nous faisons. Si nous jouons au poker dans l’avion, si nous jouons aux cartes, nous bataillons. Nous compétitionnons en jouant au pickleball ou au tennis. Aucun de nous deux ne veut perdre.»

«Du côté personnel, il m’a dit très rapidement à son arrivée dans le vestiaire que je pouvais venir le voir et lui parler. Nous avons bâti une belle chimie ensemble et il est un excellent coéquipier», a ajouté le troisième choix au total du repêchage de 2020.

C’est cette année que débutera le contrat de Stützle qui le liera aux Sénateurs jusqu’en 2030-2031. Giroux, lui, a encore deux saisons à écouler à son pacte, mais le jeune homme de 21 ans espère que le vétéran prolongera son séjour.

«Chaque équipe le voudrait. Ça montre à quel point il est un bon gars et qu’il est encore un grand joueur. J’espère que nous pourrons compter sur lui pour plus longtemps que ce qu’il a signé», a-t-il lancé.

Pression

Stützle a été le meilleur pointeur des «Sens» en 2022-2023, avec sept points de plus que le capitaine Brady Tkachuk. Giroux a complété le trio de tête avec 79 points.

«Je crois que j’ai beaucoup changé et que mes coéquipiers ont changé, a-t-il dit pour expliquer sa progression. J’ai pu jouer avec de très, très bons joueurs. Ce n’est pas que les joueurs avec qui j’ai joué avant n’étaient pas bons, mais je crois que tout le groupe a plus de profondeur et ça aide. J’ai aussi modifié pas mal de choses sur l’aspect personnel. J’ai changé mes entraînements, mon entraîneur personnel, et je me sens bien mieux depuis.»

Faisant preuve d’une belle maturité, Stützle veut s’améliorer «dans tous les aspects du jeu». Il souhaite maintenant étudier davantage ses adversaires pour trouver de meilleures façons de les contrer en attaque et en défense.

Le jeune attaquant ne devrait pas avoir besoin de coup de pied au derrière pour trouver de la motivation, puisqu’il a lui-même de très grandes attentes.

«Il y avait déjà de la pression l’an dernier. J’aime jouer avec la pression. Je crois que ça me permet de tirer le meilleur de moi-même et je me mets beaucoup de pression sur les épaules. Ce n’est pas important si je suis payé 1 million $ ou que je suis payé 9, 10 ou 11 millions $», a assuré celui qui touchera 8,35 millions $ en moyenne ces huit prochaines années.