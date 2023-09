Écoutons les professionnels de l’éducation et considérons le bulletin à deux étapes

En novembre 2022, à la suite d’une initiative personnelle d’un groupe de professeurs engagés auprès de leurs élèves, près de 9000 enseignants ont signé une pétition demandant que le bulletin à deux étapes adopté lors de la pandémie de COVID-19 soit maintenu.

Ceux-ci évoquaient de nombreux aspects pédagogiques positifs favorisant la réussite des jeunes qui leur sont confiés. Parmi ceux-ci, mentionnons qu’il est tôt en début novembre pour produire un bulletin reflétant un portrait juste d’un élève. Également, cette façon de procéder entraîne enseignants et élèves dans une stressante et anxiogène course à l’évaluation où le temps de bien enseigner est sacrifié à celui pour évaluer.

Par la suite, de nombreux autres intervenants scolaires ont appuyé cette idée. On retrouvait la Fédération des établissements d’enseignement privés (FEEP), l’Association des directrices et directeurs généraux des établissements scolaires de l’enseignement privé du Québec (ADIGESEP), la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) et l’Association québécoise des professeurs de français (AQPF).

Communications suffisantes

Des fonctionnaires du ministère de l’Éducation et des membres du cabinet de M. Drainville ont plutôt préféré satisfaire les demandes de certains parents inquiets de voir diminuer le nombre de communications qui leur sont transmises. On est ici devant un choix politique et non pas pédagogique.

Dans les faits, il serait bien de rappeler que les parents reçoivent un minimum de quatre communications par année, dont font partie les trois bulletins actuels. Pour les élèves ayant des difficultés d’apprentissage, ces communications ont obligatoirement lieu une fois par mois.

De plus, un enseignant a l’obligation de rencontrer trois fois les parents au cours d’une année scolaire. On ne parle pas non plus des portails en ligne, comme Mozaïk, qui permettent de suivre les résultats de son enfant sur une base régulière ni des courriels ou des appels téléphoniques.

Bref, ça commence à faire suffisamment de communication pour qu’un parent puisse suivre adéquatement les apprentissages de son enfant.

Écouter l’avis des professionnels

Nous invitons donc tant le ministre de l’Éducation que les différents regroupements de parents à revoir leur position sur ce sujet. Si ce n’est pas pour la présente année scolaire, que ce soit pour la prochaine.

Bien des parents sont inquiets quant à la pénurie scolaire et la désaffection des enseignants qui menacent la réussite des enfants. Ils se demandent souvent ce qu’il est possible de faire pour éviter une telle situation. Écouter et respecter l’avis des professionnels de l’éducation fait partie des solutions.

Il ne s’agit pas d’un caprice, mais d’une idée qui aiderait à la fois le personnel scolaire, dont la tâche s’est alourdie au cours des années, mais aussi et surtout les jeunes, qui sont constamment placés en situation d’évaluation. Il s’agit d’une mesure qui n’entraîne aucun coût supplémentaire.

Luc Papineau, Enseignant de français

Sylvain Dancause, Enseignant de maths et de sciences