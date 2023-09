Elle est faite forte: Claudette Dion donne des nouvelles de Céline

Pas moins de 50 membres de la famille Dion ont fait le déplacement à Québec pour assister au spectacle Pour toi Céline et représenter la grande vedette.

Claudette Dion, la sœur aînée de la vedette, fait le point sur le rétablissement de la chanteuse atteinte du syndrome de la personne raide.

«Son moral est incroyable, elle est faite forte», dit sa sœur aînée.

L’interprète de My Heart Will Go On, âgée de 55 ans, a révélé qu’on lui avait diagnostiqué cette maladie neurologique rare dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Elle a également annoncé qu’elle avait mis ses projets de tournée sur pause pour se concentrer sur sa guérison.

«Il y a des chercheurs à travers le monde qui tentent de trouver un remède, puisque c’est une maladie que personne ne connaît», explique Mme Dion.

Céline Dion avait aussi été invitée à assister au spectacle, mais il lui était impossible de faire le voyage vers la capitale à cause de sa maladie.

«Elle était très émue et très contente de tout ça», dit sa sœur. «La chanson, pour elle, c’est une passion, donc elle ne pouvait pas rester insensible à un concert comme ça.»

Toutefois, Claudette Dion assure qu’un lien lui a été envoyé pour qu’elle puisse y assister virtuellement.