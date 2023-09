Internationaux des États-Unis: Leylah Fernandez et Gabriela Dabrowski ont rendez-vous

Les Canadiennes Leylah Fernandez et Gabriela Dabrowski s’affronteront dans le cadre des quarts de finale du double féminin des Internationaux des États-Unis.

Lundi, Dabrowski et la Néo-Zélandaise Erin Routliffe ont avancé sans même jouer. Elles ont profité du forfait de la paire composée par les Tchèques Barbora Strycova et Marketa Vondrousova.

La dernière a atteint les quarts de finale en simple dans la journée, ce qui explique son retrait du double.

Fernandez fait quant à elle équipe avec l’Américaine Taylor Townsend. Les deux athlètes ont vaincu la Tchèque Karolina Pliskova et la Croate Donna Vekic 7-6(3) et 6-1, dimanche en huitièmes de finale.

Fernandez et Townsend ont connu beaucoup de succès ensemble en 2023. Elles ont notamment atteint les finales de Roland-Garros et de l’Omnium de Miami. Les deux femmes sont les sixièmes têtes de série aux Internationaux des États-Unis. De leur côté, Dabrowski et Routliffe sont les 17e favorites.