Joe Biden bientôt accusé par la Chambre des représentants

Avant 1992, la procédure de destitution (impeachment) n’avait été utilisée qu’une seule fois contre un président. Polarisation oblige, elle l’a été trois fois depuis et les probabilités que Joe Biden y soit confronté bientôt sont élevées.

La crainte des Pères fondateurs

Lorsqu’ils ajoutent la procédure de destitution au texte constitutionnel, les Pères fondateurs souhaitent d’abord et avant tout éviter une répétition de ce qui a mené les treize colonies vers la guerre.

Même si en séparant les pouvoirs entre l’exécutif, le législatif et le judiciaire, ils introduisent la notion de poids et contrepoids (checks and balances), ils ont senti le besoin de limiter encore plus les risques d’abus de pouvoir exécutif.

Pour un, Alexander Hamilton craignait un président qui céderait à l’ambition, l’avarice et la vanité. Par contre, ses collègues et lui avaient déjà envisagé que la procédure puisse être détournée par la partisanerie et les factions politiques. Ils avaient bien raison de se méfier.

Qu’il s’agisse d’Andrew Johnson après la guerre de Sécession, Bill Clinton ou Donald Trump, il est impossible de nier le caractère partisan de la démarche.

Seule l’enquête visant Richard Nixon était en voie de mener à une mise en accusation bipartisane avant que Nixon ne choisisse d’éviter l’humiliation en démissionnant. Il est d’ailleurs le seul président de l’histoire à l’avoir fait.

Une pratique vidée de son sens

S’il est évident que chaque procédure a été menée selon les lignes partisanes, cela ne signifie en rien que toutes les accusations aient été justifiées ou qu’elles aient eu la même gravité.

Andrew Johnson, successeur démocrate du républicain Lincoln, avait bel et bien défié une loi avant d’être accusé, mais il payait surtout le prix de l’acharnement des républicains. Même chose pour Bill Clinton qui a menti et fait obstruction à la justice, mais essentiellement pour couvrir une aventure extraconjugale.

Les deux procédures contre Donald Trump diffèrent des autres au sens où pour la première, l’histoire est liée à de la corruption (identifiée clairement dans l’article 2 section 4) et que pour la seconde, il se retrouve désormais devant les tribunaux.

Selon les récentes déclarations du Speaker républicain McCarthy, ce n’est qu’une question de temps avant que le cas de Joe Biden ne soit soumis à un vote. Pour quelle offense grave et identifiée par les Pères fondateurs?

Si on s’en remet aux travaux qui ont précédé, les républicains ne détiennent aucune preuve qui permette de démontrer que le président Biden est corrompu.

Aucun procureur ne se risquerait à accuser Biden en s’appuyant sur les informations que détiennent les républicains. Je continue de croire que les liens entre le père et le fils sont obscurs, mais pour l’instant seul Hunter mérite le sort qu’on lui réserve.

Les craintes des Pères fondateurs étaient fondées. Plutôt que de servir un intérêt noble, la procédure de destitution n’est qu’une arme politique rendue plus dangereuse par la polarisation.