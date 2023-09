L’art de rompre avec élégance

Il pleut ce matin et mon état va avec le temps puisque je suis triste. Je vivais une aventure secrète avec un homme marié depuis deux ans et il a décidé de rompre subitement. Je sais que bien du monde pense que nous, les amantes, méritons de souffrir, puisque nous volons l’homme d’une autre femme. Mais il existe des cas dans le lot des amantes qui mériteraient un peu de compassion. Je crois faire partie de ceux-là.

Je n’ai pas eu une vie amoureuse très heureuse jusqu’à 58 ans quand j’ai fait la connaissance de mon amant. De mes deux relations les plus importantes desquelles sont nés ma fille et mon garçon, je garde des souvenirs mitigés, puisque j’étais en couple avec des hommes machos pour qui une femme était plus un objet sexuel qu’autre chose.

Quand j’ai fait la connaissance de ce monsieur, de quelques années plus vieux que moi, j’étais dans une période de ma vie où je considérais avoir fait le tour du jardin de l’amour et être mûre pour m’organiser une belle vie de célibataire jusqu’à la fin de mes jours.

Arrivé dans ma vie grâce aux réseaux sociaux, il s’y est installé comme une évidence. Il ne cherchait pas l’amour puisqu’il était en couple, mais avec une femme dépressive qui lui bouffait toute son énergie. Il voulait juste une compagne pour jaser, discuter, sortir de temps en temps, et se changer les idées. Comme ça correspondait à ce que je souhaitais de mon côté, ça me semblait l’idéal.

Mais il n’a fallu qu’une seule rencontre en personne pour que nos corps sentent le besoin de s’unir. Et c’était fait, on était en amour. J’acceptais le secret qu’il souhaitait garder autour de notre relation. C’est pourquoi je n’ai pas compris sa décision subite de rompre avec moi sans autre explication que « il fallait bien que ça finisse un jour » qu’il m’a lancée bêtement au téléphone par un beau lundi soir du début d’août. Depuis, il a coupé complètement les ponts avec moi, et je m’interroge sans fin sur ce que j’ai pu faire de si mal pour qu’il m’abandonne ainsi sans plus d’explications.

Une qui se sent abandonnée sans raison

Pourquoi vouloir à tout prix porter la responsabilité d’un geste que votre amant a unilatéralement posé ? Vous avez la preuve que même en acceptant toutes les conditions de l’autre, ça ne nous garantit pas la pérennité d’une relation. C’est malheureusement tout ce que ce geste veut signifier.