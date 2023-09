Les Capitales champions de la division: une délivrance pour Patrick Scalabrini

Aucun membre des Capitales de Québec n’a autant savouré ce titre de division que le gérant Patrick Scalabrini. Ce fut une délivrance, rien de moins.

Encore dimanche, quand les Titans d’Ottawa menaient 3-2 en début de neuvième manche, il sentait forcément l’épée de Damoclès au-dessus de sa tête.

Dans la dernière semaine, l’homme de 46 ans, généralement un boute-en-train, a eu l’impression de ne pas avoir fait ses devoirs, alors que l’équipe a subi une défaite par défaut pour non-respect d’un règlement. Pire encore, il estimait avoir laissé tomber ses hommes. C’est le plus atroce sentiment qu’un entraîneur puisse vivre.

«J’ai une grande fierté dans ce que je fais, résumait Scalabrini dimanche soir, après la victoire de 4 à 3 de son équipe qui a permis de remporter le championnat de la saison régulière. D’avoir échappé un match pour les gars, ça me faisait mal.»

«Tout le monde fait des erreurs et nous n’étions pas fâchés à l’endroit de Pat, a pour sa part témoigné le releveur Frank Moscatiello. On devait l’appuyer, comme il l’a fait pour nous pendant toute la saison.»

Erreur assumée

Si certains commentaires de partisans ne volaient pas haut sur les réseaux sociaux, celui qui est le gérant des Capitales depuis 2010 ne s’est jamais caché: il a assumé l’erreur commise en utilisant Greg Bird au premier coussin, le 31 août, au Stade Canac. La règle, qui empêchait Bird d’évoluer ailleurs qu’au champ extérieur en défensive, en raison de son acquisition faite après la date limite des transactions pour remplacer le voltigeur Marc-Antoine Lebreux, était connue. La mauvaise interprétation appartenait à Scalabrini et aux Capitales. Si la règle est propre à la Ligue Frontière, il n’y avait personne d’autre à blâmer pour cette importante victoire retirée.

«Pat est capable d’en prendre au niveau personnel, mais je pense que son malaise était face aux joueurs et aux partisans, a décortiqué Charles Demers, directeur général des Capitales, lundi. Il a fallu, en quelque sorte, que les joueurs le protègent en obtenant des victoires. Ils ont bien répondu et ça démontre la force de l’esprit d’équipe des Capitales. On a remporté le match de dimanche et on efface cette erreur-là.»

«On savait que Pat se sentait mal et les gars ont répondu de la bonne façon, a pour sa part noté Lebreux, blessé pour le reste de la saison. De ce que je sais, tous les gars l’adorent.»

Un juste retour

La réponse des joueurs aura été un juste retour pour celui qui, portant aussi les chapeaux de recruteur et de grand responsable des opérations baseball, ne compte pas ses heures pour dénicher de nouveaux joueurs pour les Capitales.

«Pat fait un travail incroyable, il est capable d’aller chercher des éléments importants à des moments opportuns, a vanté Demers, rappelant au passage le mauvais début de saison de l’équipe. Il y a notamment eu l’ajout de [Ruben] Castro au début du mois de juin, qui a changé le portrait de la saison.»

Un autre fait demeure: les Capitales ont subi 34 autres défaites durant cette saison 2023, dont sept en neuf matchs en début de campagne. Scalabrini en aura fait beaucoup plus pour redresser la barre que pour faire chavirer le bateau.

Libérer la conscience

En l’emportant dimanche, non seulement les Capitales ont gagné le titre de division, mais ils ont obtenu les avantages qui l’accompagnent. Le fait d’éviter le match sans lendemain permet notamment de conserver les meilleurs lanceurs pour les demi-finales. Cela offre également un repos de quelques jours.

En fin de compte, le club de Québec aborde les éliminatoires comme si la défaite par défaut n’avait jamais eu lieu. C’est une tonne de briques en moins sur les épaules de Scalabrini.

Autrement, les différents scénarios auraient continué de peser sur la conscience du gérant. Même après un éventuel gain dans un match suicide devant imposer l’utilisation d’un lanceur de premier plan, une défaite des Capitales en demi-finale, à titre d’exemple, aurait été un fardeau à porter pour Scalabrini.

Six championnats comme gérant

Avec la victoire de dimanche, l’épée de Damoclès a disparu complètement. Si jamais Québec devait éventuellement perdre en demi-finale ou en finale, ce ne sera pas en raison d’une conséquence indirecte de la défaite par défaut. Scalabrini le sait mieux que quiconque.

«Comme ma blonde me dit tous les jours, je ne suis pas parfait», concluait le gérant, avec l’humour qu’on lui connaît, après avoir poussé un bon soupir de soulagement à la suite de la victoire de dimanche.

Une telle erreur en 13 ans, parmi six championnats remportés à titre d’instructeur (2010, 2011, 2012, 2013, 2017 et 2022), est facilement pardonnable. Dans les circonstances, il mériterait maintenant de ne plus jamais en entendre parler.

– Avec la collaboration de Richard Boutin

Dans le calepin