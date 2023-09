Les Capitales en voiture avec Steven Fuentes et Abdiel Saldana

Dans l’ordre ou dans le désordre, les Capitales miseront sur les lanceurs panaméens Steven Fuentes et Abdiel Saldana pour amorcer les deux premiers matchs de la demi-finale de la Ligue Frontière, jeudi et samedi.

Il s’agit là d’un énorme avantage découlant de ce titre de division remporté de façon spectaculaire, dimanche à Québec, lors du dernier match de la saison régulière.

Pendant ce temps, le prochain adversaire, que ce soit les Jackals du New Jersey ou les Miners de Sussex County, n’aura pas le loisir d’économiser ses meilleurs bras durant le match sans lendemain prévu mardi soir.

«Fuentes, c’est un joyeux luron, il fait souvent le clown dans le vestiaire, mais au monticule, c’est un compétiteur, décrit le gérant Patrick Scalabrini, à propos de l’ancien espoir des Nationals de Washington. Avec lui, il n’y a pas de cachettes. Il se sert régulièrement de sa rapide tombante pour forcer l’adversaire à frapper des roulants.»

Christian Gingras / fournie par les Capitales de Québec

Cette façon de faire a donné de bons résultats pendant la majeure partie de la saison, même si Fuentes, 26 ans, a un peu ralenti dans le dernier droit. Il a néanmoins complété la campagne avec une excellente fiche de 9-2 et une moyenne de points mérités de 2,35.

Lancer des prises

Âgé de 27 ans et autrefois membre de l’organisation des Astros de Houston, Saldana est assurément le meilleur partant des Capitales ces derniers temps.

«Dans le cas de Saldana, c’est un homme plus réservé, un intellectuel, et il est plus réfléchi que Fuentes, a indiqué le gérant. C’est tout un lanceur, il a roulé sa bosse dans les ligues mineures et je pense que ses chances d’atteindre le baseball majeur ont peut-être été moins bonnes en raison de son physique.»

Christian Gingras / fournie par les Capitales de Québec

S’il n’affiche pas le poids santé tout en mesurant moins de 6 pi, Saldana se démarque par d’impressionnantes statistiques. En 20 matchs, dont 12 départs avec les Capitales, il a maintenu un dossier de 7-2 et une extraordinaire moyenne de 1,72.

«Il lance des prises», a ajouté simplement Scalabrini.

En 78 manches et un tiers, Saldana n’a alloué que 19 buts sur balles, réussissant par ailleurs 63 retraits au bâton.

Un repos salutaire

Si les Capitales peuvent amorcer les éliminatoires en confiance au monticule, l’appui de l’attaque sera évidemment primordial. Or, Québec a été limité à 54 points à ses 14 derniers matchs de la saison régulière, marquant quatre points ou moins à 11 reprises durant cette séquence.

«On s’élançait moins bien dernièrement, je sais que les gars ont besoin d’un petit peu de repos, a fait remarquer Scalabrini. Ça fait un grand bien d’avoir ces journées-là avant d’amorcer la demi-finale, jeudi, sur la route.»

Gros week-end à Québec

La demi-finale, qui opposera les Capitales aux vainqueurs du duel entre les Jackals et les Miners, est une confrontation 2 de 3. Après le premier match à l’étranger, le deuxième aura lieu dans l’ambiance survoltée du Stade Canac, samedi. Advenant une partie décisive, elle aura aussi lieu devant les partisans de Québec, dimanche.

«Nous avons les meilleurs partisans de la ligue, saluait Jesmuel Valentin, auteur du coup sûr de la victoire, dimanche. C’est un endroit très spécial où jouer au baseball.»