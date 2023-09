Les rendez-vous culturels de la capitale

À l’aube d’une nouvelle semaine, les activités culturelles se bousculent, annonçant qu’il est temps de libérer son agenda pour aller à la rencontre de l’art !

Yohann Métay La tragédie du dossard 512

Photo tirée du site web imperialbell.com

Impérial Bell

6 septembre, 19 h

Comédien français, sportif de haut niveau, marathonien de l’humour et spécialiste de l’improvisation, Yohann Métay raconte La tragédie du dossard 512, un spectacle qui parle du dépassement de soi avec humour et dérision, à travers lequel tout le monde se reconnaît, même les plus sédentaires.

►32,75 $ ou 37,75 $ à la porte le jour même, imperialbell.com

St-Roch XP

Photo tirée du site web strochxp.com

Plusieurs lieux de Saint-Roch

Du 7 au 9 septembre

St-Roch XP mettra en lumière la relève musicale du Québec et du Canada en présentant 34 artistes émergents aux horizons variés sur dix scènes situées dans des lieux inusités de la rue Saint-Joseph. La cuisine de rue s’invitera aussi au festival pour faire rayonner l’offre culinaire abondante du quartier. Charlotte Cardin (Agora du Port de Québec), Alaclair Ensemble, Karkwa et Mike Clay (Impérial Bell) monteront également sur les planches pour l’occasion.

►Plusieurs spectacles gratuits et d’autres à prix variés, strochxp.com

Spectacles de l’Expo Donnacona

Photo tirée du site web expodonnacona.com

Donnacona

Du 7 au 10 septembre

La 54e édition de l’Expo Donnacona rassemblera 50 000 pieds carrés de manèges, 150 kiosques d’exposants, un salon de l’emploi, en plus de présenter trois spectacles sur la scène Loto-Québec. Ne manquez pas Echoes – Hommage à Pink Floyd (jeudi 7 septembre, 19 h 30), Garou (vendredi 8 septembre, 20 h) et Claude Dubois (vendredi 9 septembre, 20 h).

►Spectacles gratuits, expodonnacona.com

Guitar Story Unplugged

La Chapelle Spectacles

8 septembre, 20 h

Après les spectacles à succès Guitar Story (hommage aux plus grands guitaristes des 100 dernières années) et Guitar Story : Je me souviens (hommage aux guitaristes du Québec), Guitar Story Unplugged explore les virtuoses ayant marqué la guitare acoustique, dont Eric Clapton, Eagles, Supertramp, Cat Stevens, Bob Dylan, James Taylor, Tommy Emmanuel et plusieurs autres.

►45 $, lachapellespectacles.com

Peter Gabriel

Photo d’archives

Centre Vidéotron

8 septembre, 20 h

L’artiste britannique Peter Gabriel promet un concert renversant, alors qu’il jouera de nouveaux morceaux de son prochain album, i/o, et se plongera dans son catalogue musical aux côtés de ses compagnons de route habituels, Tony Levin, David Rhodes et Manu Katché.

►À partir de 78 $, gestev.com

Festival celtique de Québec

Divers lieux de Québec

Du 8 au 10 septembre

La 17e édition du Festival celtique de Québec proposera une programmation culturelle variée avec, entre autres, les spectacles d’Yves Lambert et Le Grand orchestre (9 septembre, 20 h, Agora du Port de Québec) et de Lilas L’Bon Temps (vendredi 7 septembre, 21 h, Pub Galway). Plusieurs spectacles musicaux, prestations de danse, conférences, ateliers d’initiation à la musique des nations celtiques, au sean-nós et au bodhran (tambour irlandais) et autres activités animeront le Domaine Maizerets. Ne manquez pas les Highland Games et la Tournée des Pubs.

►Gratuit, festival-celtique.com

Riopelle symphonique

Photo tirée du site web grandtheatre.qc.ca, Victor Diaz Lamich

Grand Théâtre de Québec

9 septembre, 20 h

L’expérience Riopelle symphonique conjugue la sensibilité musicale de Serge Fiori et la fougue du compositeur et arrangeur Blair Thomson. Avec la participation de l’Orchestre symphonique de Québec, sous la direction d’Adam Johnson, et en compagnie des Petits Chanteurs de Laval, ce concert multimédia évoque les grandes périodes de la vie de Jean Paul Riopelle et de sa fructueuse carrière. La conception visuelle et la mise en scène de Marcella Grimaux (Noisy Head), sous la direction artistique de Nicolas Lemieux, allient musique et art visuel. Le spectacle est d’ailleurs l’occasion de revisiter plus de 85 œuvres de l’artiste.

►À partir de 102,83 $, grandtheatre.qc.ca

La Nuit des Galeries

Quartier Petit Champlain, place Royale et Vieux-Port de Québec

9 septembre, de 15 h à 23 h

Lors de cette soirée, les participants seront invités à déambuler dans les superbes rues des quartiers historiques de Québec. Ils pourront alors découvrir des œuvres, des galeristes et des artistes nationaux et internationaux (et des performances d’art visuel en direct) dans une ambiance festive et musicale. L’Espace Gourmet de Place de Paris réunira cinq restaurants offrant une gastronomie variée. Procurez-vous votre Coupe lumineuse, en prévente jusqu’au 9 septembre 2023.

►Forfaits à partir de 20 $, lemoisdesgaleries.com/lanuitdesgaleries