Mon enfant pond des œufs en or

L’an dernier, un collège privé renvoyait une élève pour avoir filmé un enseignant.

À la suite de ce drame familial, les parents réclamaient des dommages de 215 000$.

Une bien petite somme quand on pense que notre progéniture parfaite risque, entre autres, de devoir terminer ses études secondaires au public et de voir ses efforts des quatre dernières années anéantis.

Une autre victime

Décidément, certains parents-clients sont très habiles à transformer un coupable en victime, ou alors, comme des enfants de 4 ans, ils sont incapables de comprendre le mot «non». Ça semble être le cas dans cette abracadabrante histoire d’une famille qui poursuit un CSS et une enseignante pour 40 000$ parce que leur fille a reçu une note de zéro pour une composition écrite dans un cours de français.

Mais bon, c’est une bien petite somme quand on apprend que la jeune fille et ses parents «ont beaucoup pleuré et vécu beaucoup de stress, de troubles, d’inconvénients, d’angoisse, d’anxiété, de désarroi, de désespoir et de perte de jouissance de la vie».

Un zéro exceptionnel

Un zéro, ça n’arrive presque jamais.

C’est compliqué. C’est du trouble. Ça prend un dossier béton.

Comme prof, il est vraiment plus facile de mettre une note bidon que d’octroyer un zéro.

Si je décide de mettre zéro, il me faudra l’appui de ma direction adjointe. Ensuite, il nous faudra l’appui du directeur de l’école. Des étapes difficiles à franchir...

À cause du rapport coût-bénéfice, peu d’intervenants sont prêts à aller au batte pour une note dans une année de 180 jours.

Pourquoi mettre autant d’efforts sur un seul résultat qui vaut probablement 1% de la note qui apparaîtra sur le bulletin de juin?

Une cause insignifiante?

Depuis l’automne dernier, les plaignants sont passés à travers tous les recours administratifs possibles afin d’annuler cette décision sauvage: l’enseignante, sa direction, le CSS et le Protecteur de l’élève.

Non, non, non, non.

Comme la réponse semble nébuleuse, les parents ont décidé de poursuivre leur acharnement jusqu’au tribunal.

Devant une cause insignifiante, le juge pourrait être moins patient que le système scolaire. Il pourrait appliquer la maxime latine minimis non curat lex, traduite librement par «la justice ne s’occupe pas des petites choses».

Un message qui ressemble à «nos palais de justice débordent et de vraies victimes de préjudices graves pourraient être entendues en lieu et place de cette cause».

Mon souhait

J’espère que la cause sera entendue.

J'espère que le CSS va récupérer tous nos dollars parce que c'est le contribuable qui paye pour ça. Je pense à l’avocat, mais également à l’ensemble des heures rémunérées passées, par plusieurs personnes, sur le cas d’une élève parmi plus de 31 500 élèves.

J'espère que l’enseignante va ensuite poursuivre les parents pour atteinte à sa réputation.

Il y a tout de même un point positif à retenir de cette histoire: une direction et un CSS soutiennent leur enseignante.

Ça fait du bien.