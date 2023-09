Paris sportifs: les meilleures offres de mardi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mardi 5 septembre qui valent le détour.

Tennis : Frances Tiafoe c. Ben Shelton

Ben Shelton est en train de devenir l’un des favoris de la foule aux Internationaux des États-Unis, lui qui a vaincu son compatriote américain Tommy Paul dans un match très divertissant, dimanche. Les amateurs de tennis ont été ravis et sont aussi choyés par cette affiche des quarts de finale. Shelton, 20 ans seulement, affrontera un autre Américain, Frances Tiafoe. La 10e tête de série du tournoi a profité d’un tableau relativement ouvert pour progresser. Son adversaire pourrait toutefois continuer à sourire puisqu’il sera difficile de le ramener sur terre.

Prédiction: Victoire de Ben Shelton – 2,90

Tennis: Coco Gauff c. Jelena Ostapenko

Getty Images via AFP

L’Américaine Coco Gauff est la favorite de plusieurs pour remporter les Internationaux des États-Unis après avoir soulevé le trophée à Washington et Cincinnati au mois d’août. La sixième raquette mondiale est la joueuse de l’heure sur le circuit de la WTA. Sauf qu’Ostapenko a réussi un exploit assez spécial dimanche : venir à bout de la meilleure joueuse de la planète, Iga Swiatek. La Lettonne de 26 ans semble avoir retrouvé son niveau de jeu de 2017, lorsqu’elle avait remporté le Grand Chelem de Roland-Garros. Ostapenko a perdu une manche dans chacun de ses quatre duels à Flushing Meadows, alors si elle l’emporte, il faudra s’attendre à une rencontre serrée.

Prédiction: Victoire de Jelena Ostapenko en trois manches – 6,60

Tennis : Gabriela Dabrowski et Erin Routliffe c. Leylah Fernandez et Taylor Townsend

Getty Images via AFP

Dans ce duel entre deux paires menées par des Canadiennes, ce sera aussi l’expérience contre la jeunesse. Gabriela Dabrowski est la joueuse la plus accomplie de l’histoire du pays en double et figure au 19e échelon du classement de la WTA. La joueuse de 31 ans est toujours en quête d’un premier titre cette saison. Routliffe et elle ont profité de l’abandon de leurs adversaires en huitièmes de finale pour mettre le cap sur les quarts. Fernandez et Townsend sont les sixièmes têtes de série de ces Internationaux des États-Unis. La Québécoise tente de repartir de New York avec le sourire, après avoir été éliminée dès le premier tour en simple.

Prédiction: Victoire de Leylah Fernandez et Taylor Townsend – 1,29