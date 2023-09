Maison funéraire Laurent Normand inc.



Né à Saint-Pierre-de-la Rivière-du-Sud, le 11 octobre 1940 de Thomas Caron et de Gracia Proulx. Il fait ses études classiques au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et ses études théologiques à l'Université Laval et au Grand Séminaire de Québec. Est ordonné prêtre à Saint-Pierre le 18 juin 1966 par Mgr Charles-Henri Lévesque. De 1966 à 1968, secrétaire de l'évêque et maître de cérémonies. De 1968 à 1970, études à L'institut de pastorale de Montréal. De 1970 à 1975, vicaire à Mont-Carmel. De 1970 à 1977, est aussi responsable du Service diocésain de pastorale familiale et de 1974 à 1977, membre de l'équipe d'animation du Service de pastorale. En 1977, devient animateur de pastorale à la Commission scolaire régionale du Grand-Portage, secteur de Rivière-du-Loup, jusqu'en 1986. De 1986 à 1991, aumônier adjoint au Centre Hospitalier Régional du Grand-Portage à Rivière-du-Loup. En 1986-1987, il est aussi responsable d'un projet au Service de pastorale jeunesse. Il assumera la responsabilité de ce nouveau service diocésain de 1988 à 1991. Il sera aussi responsable du Service de pastorale des vocations. En 1991, études en spiritualité et en pastorale. De 1992 à 1995, administrateur paroissial de Sainte-Euphémie, responsable du Service diocésain de pastorale des vocations et adjoint au service de pastorale jeunesse. De 1995 à 1997, administrateur paroissial de Saint-Adalbert. En 1995, il est nommé administrateur paroissial de Saint-Omer et Saint-Pamphile. En 1997, il est nommé collaborateur à la pastorale des paroisses de Saint-Adalbert et Saint-Marcel. En 2001, une année de ressourcement en spiritualité. En 2002, nommé collaborateur pour les paroisses de Saint-Mathieu et Saint-Thomas de Montmagny. En 2006, devient aussi collaborateur aux paroisses de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud et de Saint-François-de-Sales. En 2008 s'ajoutera aussi la paroisse de Cap-Saint-Ignace puis celles de Berthier-sur-Mer et de Saint-Antoine de l'Isle-aux-Grues (2010). En 2017, il est nommé collaborateur pour l'Unité missionnaire de l'Ouest. Détient un baccalauréat en arts, une licence en théologie et une maîtrise en pastorale. La famille désire remercier le personnel des soins intensifs de l'Hôpital de Montmagny pour la qualité les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny www.jedonneenligne.org/fondationhdm/ ou à la Fabrique de St-Pierre. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la