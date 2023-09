CARON, Abbé Jean-Paul



À l'Hôpital de Montmagny, le 26 août 2023, à l'âge de 82 ans, est décédé l'abbé Jean-Paul Caron, fils de feu monsieur Thomas Caron et de feu dame Gratia Proulx. Il demeurait à St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. La famille accueillera parents et ami(e)s à lale jeudi 7 septembre 2023 de 19h à 21h et vendredi jour des funérailles à compter de 11h30.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu Philippe, feu Alexandre (feu Marguerite Blais), feu Eugénie (feu Ulric Proulx), feu Simon (Huguette Proulx), Jeannette (Jean-Claude Morin), feu Charlotte, Monique (Odilon Proulx), Raymond (Vitaline Morin), Hélène (feu Louis Roy), feu Normande (feu Guy Bouchard), Micheline, Jean-Paul Proulx (Lise Cloutier). Il laisse également dans le deuil ses filleul(e)s : Hélène Morin et Guy Proulx, plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et de nombreux ami (e)s.