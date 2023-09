Cancer du sein: une campagne en l'honneur d'une collègue du Journal

Un peu plus de deux mois après le décès de la journaliste du Journal de Québec Kathleen Frenette, emportée par un cancer du sein, sa collègue et chroniqueuse Karine Gagnon lance une levée de fonds en son honneur dans le cadre de Québec ville en rose qui se tiendra du 1er au 31 octobre.

C’est en juillet 2018 que le cancer s’est invité dans la vie de Kathleen et pas n’importe lequel: un cancer du sein triple négatif, agressif et qui ne pardonne généralement pas. Après un dur combat, Kathleen Frenette, une collègue en or, nous a finalement quittés tout doucement le 28 juin dernier.

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

«Elle a combattu de manière très courageuse et j’avais envie de lui dédier cette campagne-là», souligne Karine Gagnon, qui est aussi adjointe au directeur de l’information au Journal de Québec.

Cette dernière s’implique dans cette cause qui lui tient à cœur depuis plusieurs années, mais la campagne de cet automne revêt une signification particulière. La dernière année lui a fait réaliser que personne n’est intouchable, puisqu’une femme sur huit reçoit généralement un diagnostic de cancer du sein.

«C’est important de comprendre que ça peut arriver à n’importe qui. C’était une femme super vivante et super dynamique qui avait un langage hyper coloré. Elle est le genre de personne qu’on aurait pu voir vivre jusqu’à 100 ans.»

«J’ai commencé à m’impliquer parce que c’était une cause qui me tenait vraiment à cœur, mais les années auront démontré qu’on finit tous par connaître une personne atteinte du cancer du sein. C’est pour ça que c’est important de faire notre part pour la recherche», a-t-elle ajouté, précisant qu’elle a comme objectif d’amasser plus de 1000$.

Québec ville en rose

La campagne Québec ville en rose de l’an dernier a permis d’amasser 277 000$, un record. Depuis ses débuts, le mouvement a remis plus de 3 M$ en dons au Centre des maladies du sein du CHU de Québec-Université Laval.

«Ça permet d’acheter du matériel à la fine pointe de la technologie et des équipements qu’il ne serait pas possible d’avoir sans la levée de fonds», explique la présidente et cheffe de la direction de la Fondation du CHU de Québec, Marie-Claude Paré.

Du 1er au 31 octobre, Québec deviendra donc une ville en rose, alors que la couleur de la lutte au cancer du sein illuminera des dizaines d’entreprises, de sites et de monuments.

Pour une 13e édition, les partenaires ainsi que les porteurs de lumière se mobiliseront afin d’appuyer financièrement cette cause et les 1200 personnes qui reçoivent un diagnostic de cancer du sein chaque année.

«Les sous que les gens vont donner vont rester ici, à Québec, et ils seront complètement utilisés pour faire du bien aux patientes et aux patients de Québec et de tout l’est du Québec», a-t-elle conclu.

Pour faire un don: https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/campagne/QVR2/participants/view/004170ad-4771-11ee-a093-001dd8b75df7