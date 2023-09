Cotisations, subventions, retraits: tout ce que vous devez savoir sur le REEE

C’est la rentrée, un bon moment pour penser à ouvrir un REEE pour votre enfant... ou pour décaisser celui que vous avez déjà constitué pour lui.

Le Régime enregistré d’épargne-études (REEE) permet d’épargner de l’argent à l’abri de l’impôt pour financer les études postsecondaires de votre enfant. Avec ses généreuses subventions, c’est l’un des régimes d’épargne enregistrés les plus avantageux.

Qui peut ouvrir un REEE?

Tout le monde peut ouvrir un REEE individuel pour un enfant et y cotiser, tant ses parents, ses grands-parents, ses oncles, ses tantes, ses proches, etc., et ce, dès la naissance. Il suffit d’avoir en main son numéro d’assurance sociale pour en ouvrir un.

Si plusieurs REEE sont ouverts pour le même bénéficiaire, attention toutefois à se coordonner, car c’est la première cotisation déposée qui sera admissible à la subvention gouvernementale. Si le plafond est dépassé, les cotisations versées dans les autres REEE ne seront pas subventionnées.

«C’est particulièrement vrai pour les parents séparés qui auraient chacun ouvert un régime pour leur enfant. Il est important de bien communiquer», souligne Daniel Harissa, conseiller en sécurité financière chez Lafond, Services financiers et vice-président en gestion financière chez Waltr.

Il ajoute que les parents séparés qui n’habitent plus sous le même toit peuvent désormais ouvrir un REEE conjoint pour leur enfant, ce qui n’était pas possible jusqu’à présent.

À combien s’élèvent les subventions?

Dès l’ouverture d’un REEE, la Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE) est versée dans le régime, soit 20% des premiers 2500$ cotisés, pour un maximum de 500$ par an et jusqu’à concurrence de 7200$ par bénéficiaire. Quant à l’Incitatif québécois à l’épargne-études (IQEE), il représente 10% des premiers 2500$ cotisés, pour un maximum de 250$ par an et jusqu’à concurrence de 3600$ par enfant.

Si votre famille est considérée comme étant à faibles revenus, un Bon d’études canadien (BEC) de 500$ sera aussi déposé la première année, puis 100$ par an jusqu’aux 15 ans du bénéficiaire. En dessous d’un certain montant de revenu familial, les taux du SCEE et de l’IQEE sont également bonifiés et passent respectivement à 40% et 20% (ou 30% et 15%) des 500 premiers dollars cotisés.

Si vos revenus sont faibles, sachez que même si vous ne cotisez aucun montant, l’ouverture d’un REEE vous garantit de recevoir le BEC. Ça vaut la peine!

Comment planifier les retraits?

Retirez les programmes d’aide aux études (PAE, c’est-à-dire les subventions et les revenus de placement) en premier, car s’il en reste dans le REEE à la fin des études de votre enfant, il faudra les rembourser aux gouvernements à moins que vous puissiez les transférer à un frère ou une sœur dans le cadre d’un régime familial.

Votre enfant sera imposé seulement sur les montants de PAE qu’il aura reçus, et non pas sur les cotisations. Puisqu’en général les revenus d’un étudiant sont faibles, il y a fort à parier que cela n’aura que peu ou pas d’impact pour lui.

«Quant aux cotisations, elles appartiennent au souscripteur et celui-ci pourrait aussi choisir de les récupérer, sans impact fiscal, pour les déposer dans son REER par exemple», indique Daniel Harissa.

Combien peut-on retirer?

Durant les 13 premières semaines d’études, il est possible de retirer un maximum de 8000$ de PAE pour des études à temps plein et de 4000$ pour des études à temps partiel. Le plafond a été augmenté dans le cadre du dernier budget fédéral, ils étaient plus bas auparavant. Après ces 13 premières semaines, il n’y a plus de limite de retrait. Il n’y a aucune limite pour les retraits des cotisations.

Combien cotiser pour maximiser les subventions gouvernementales?

Même s’il n’y a pas de limite de cotisation annuelle à un REEE, le plafond de ce régime est de 50 000$ par enfant. Cela comprend tous les REEE souscrits au nom de l’enfant.

Pour bénéficier du maximum de subventions, le montant à cotiser est de 36 000$.

«On pourrait toutefois cotiser davantage, car l’argent fructifiera à l’abri de l’impôt. Si on a des liquidités et que l’on a déjà maximisé ses REER et son CELI, cela peut constituer une stratégie de placement intéressante», mentionne Daniel Harissa.

Conseils:

· Ce ne sont pas toutes les institutions qui versent l’IQEE. Attention à en choisir une qui l’offre.

· Vous n’avez pas pu cotiser au REEE de votre enfant durant ses premières années? Sachez qu’il est possible de rattraper ces années de subventions perdues en cotisant davantage les années suivantes. Toutefois, on ne peut rattraper qu’une année à la fois.

· Pour en savoir plus, consultez la page à propos du REEE sur le site de l’Autorité des marchés financiers.