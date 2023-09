Décès du romancier et ancien directeur du magazine «Le lundi», Denis Monette

Le directeur de l'ancien magazine Le lundi et romancier Denis Monette est décédé. Il avait 86 ans.

On ne connait pas la cause de son décès.

Né à Montréal le 6 décembre 1936, Denis Monette a interviewé de nombreuses vedettes tout au long de sa carrière au «Lundi», dont des acteurs hollywoodiens. Infatigable écrivain, Denis Monette a publié plus d’une trentaine de livres, en plus de tous les articles et éditoriaux qu'il a rédigés pour le compte du magazine culturel.

L’an dernier, Denis Monette avait vécu la douleur de perdre son fils Michel à l’âge de 63 ans.

L’épouse de Denis Monette, Micheline, est décédée en 2011. Le couple a eu deux enfants, soit Michel et Sylvie.