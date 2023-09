François-Philippe Champagne n’est pas intéressé par la chefferie du PLQ

Désiré par certains membres du caucus du PLQ, le ministre fédéral François-Philippe Champagne ne se laisse pas tenter par la course à la direction, affirmant qu’il souhaite garder son emploi actuel.

«Vous me faites rire parce que tout le monde essaie de me trouver une job, mais je pense que j'en ai une puis ça va assez bien. Alors on va continuer avec ça», a signalé François-Philippe Champagne, en marge de l’annonce d’un prêt de 150 millions de dollars à Solutions énergétiques Volta Canada pour sa filière batterie, à Granby.

Selon des informations obtenues par notre Bureau parlementaire, des membres du caucus libéral ont approché le populaire ministre du gouvernement de Justin Trudeau afin de lui suggérer de se lancer dans la course à la chefferie du PLQ.

«Regardez ce qu'on fait aujourd'hui avec le premier ministre Legault, avec monsieur Trudeau, avec Pierre [Fitzgibbon], on est en train de refaire le tissu industriel, non seulement du Québec, mais du Canada», a décrit le ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie.

«Le premier ministre [François Legault] le mentionnait, on travaille bien ensemble, il y a beaucoup de choses à faire. La dernière chose, je pense, que les Québécois-ses ou les gens veulent, c'est de voir des changements comme ceux-là. Les gens veulent que l’on continue de travailler, veulent qu'on avance. Et puis, c'est exactement ce qu'on fait ensemble», a-t-il indiqué afin de faire taire les rumeurs.

