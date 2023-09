[AUDIO ET PHOTOS] Violation de domicile: une brutale attaque par six hommes cagoulés et armés enregistrée sur un appel au 911

Une brutale violation de domicile, durant laquelle six jeunes hommes cagoulés et lourdement armés ont fait irruption dans un logement et tiré une rafale de projectiles de plomb en direction d'une victime, a été enregistrée par un appel au 911.

«Mets-toi à terre.» Le 21 mars 2023, en pleine nuit, Nicolas Bernier a été attaqué par six hommes qui sont entrés de force dans son logement de Longueuil.

Les policiers étaient intervenus rapidement, puisque la victime avait eu le temps d’appeler le 911 avant l’intrusion et avait laissé l’appel se poursuivre tandis que les événements se déroulaient. L’attaque au complet a ainsi été enregistrée par la centrale d’urgence.

«Quelqu’un est en train de cogner chez moi, je ne sais pas c’est qui», chuchote d’abord la victime, à l’intention de la répartitrice.

Photo fournie par la Cour

À l’arrière, on entend des cognements insistants, puis la porte être défoncée. Des individus crient à la victime de se coucher au sol, des tirs en rafale sont audibles.

Menacés

On venait de tirer des projectiles de plomb en direction de la victime, avec une arme qui a l'apparence d'une mitraillette. Nicolas Bernier a aussi été frappé au visage et aspergé de poivre de Cayenne.

D’autres individus étaient aussi armés, un d’un bâton télescopique, un autre d’un «fusil noir comme ceux des policiers», a-t-il ensuite raconté aux enquêteurs.

Les assaillants ont fouillé son logement, disant être à la recherche de pot et d’argent. Seul un sac ne contenant que 24 g de hachisch a été retrouvé.

«Tu nous as fait venir pour rien», aurait à un moment lancé un individu, à l’intention d’un de ses complices.

Photo fournie par la Cour

La copine de la victime, qui dormait dans la chambre, a aussi été menacée à la pointe de l’arme longue. On lui a enlevé son téléphone et elle a été sommée de rester dans le lit.

Les policiers ont ensuite surpris les agresseurs en flagrant délit.

Sur l’enregistrement de l’appel 911, on les entend crier: «Police, lève tes mains!»

Mauvaise cachette

Deux des six individus ont réussi à prendre la fuite. Les autres ont été arrêtés sur place.

L’un d’eux, Thomas Landry, aurait tenté de se cacher tant bien que mal. Après avoir saisi le cellulaire de la copine de Nicolas Bernier, il se serait réfugié dans une garde-robe. Les policiers n’auraient eu qu’à appeler sur le cellulaire dérobé et suivre le son de la sonnerie pour découvrir sa cachette.

Photo fournie par la Cour

Le jeune homme de 18 ans, de même qu’un coaccusé, Jérémy Morin, 20 ans, ont récemment échoué dans leur tentative d’être remis en liberté dans l’attente de leur procès.

Courtoisie

Courtoisie

Ils font face à une kyrielle d’accusations, dont introduction par effraction, vol qualifié et décharge d’arme à feu. La juge Julie-Maude Greffe a notamment insisté sur la planification plusieurs semaines à l’avance de l’attaque.

Plusieurs armes

«L’écoute de l’appel 911 donne froid dans le dos compte tenu du degré de violence et de l’usage d’armes à feu», avait-elle dit, lors de leur enquête sur remise en liberté au palais de justice de Longueuil.

Photo fournie par la cour

Photo fournie par la cour

Sur les lieux du crime, les policiers ont en effet retrouvé trois fusils à plomb, soit deux Glock 17 et un Glock 19. Il y avait aussi une carabine à plomb «full automatique» de type mitraillette AK-47, une bombonne de poivre de Cayenne, un couteau repliable ainsi qu’un bâton télescopique.

Photo fournie par la Cour

Photo fournie par la cour

Les deux suspects qui avaient pris la fuite ont depuis été arrêtés puis accusés.

Photo fournie par la cour

La Couronne était représentée par Me Anick Pelletier, et les accusés par Mes Rémi C. Quintal et Antoine Blais.