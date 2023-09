Khaled au Québec : le roi du raï est enfin de retour

Les retrouvailles de Khaled avec le public québécois à la SuperFrancoFête ne resteront pas sans suite. Le roi du raï prépare une tournée québécoise à l’automne.

Il est déjà connu que l’artiste maghrébin de 63 ans montera sur la scène de l’Olympia de Montréal les 13 et 14 octobre. Or, Le Journal a appris que des dates dans d’autres villes, dont Québec, pourraient être annoncées sous peu.

« Ça fait longtemps, j’ai trop tardé. Quand je suis arrivé, j’étais comme un bébé », a confié Khaled, dans un entretien accordé au Journal avant qu’il reprenne l’avion, vendredi.

En effet. Avant qu’il chante ses succès Aïcha et C’est la vie à l’Agora de Québec, jeudi dernier, sa dernière performance chez nous remontait à mai 2013, à Montréal.

Un succès imprévu

Les Québécois ne l’ont pas oublié. Dès les premières notes d’Aïcha, à la SuperFrancoFête, plusieurs spectateurs se sont levés pour danser.

«C’est un honneur de chanter cette chanson qui a été écrite par un grand monsieur, Jean-Jacques Goldman», partage Khaled, très fier aussi que le spectacle ait pris fin sur une interprétation collective de C’est la vie.

Il avoue avoir été désarçonné par le succès de cette chanson, lancée en 2012 et qui compte 127 millions d’écoutes sur Spotify.

«Quand j’ai fait Didi en 1991, c’était 48 pays. En 1995, quand j’ai fait Aïcha, ça m’a ouvert d’autres horizons, j’ai fait 70 pays. C’est la vie, elle a explosé le monde», dit-il.

Porte-parole

Pas étonnant que Khaled soit vénéré et considéré comme un roi du raï dans les pays du Maghreb.

Humblement, il préfère s’en dire l’ambassadeur, mais ne rejette pas sa couronne, tout comme il ne refuse pas de se faire le porte-parole des citoyens du Moyen-Orient auprès des médias occidentaux.

«Quand il y a de petits problèmes, on m’appelle pour représenter la communauté arabe. Une lourde responsabilité? Oui, mais il faut l’accepter.»

Faites l’amour...

Heureusement, note Khaled, il y a la musique.

«Dans le monde actuellement, le football et la musique ont un grand impact. Quand il y a un message à passer, ils [le foot et la musique] rassemblent les gens mieux que les politiciens», affirme celui qui a chanté C.H.A.M.P.I.O.N.S., l’hymne officiel de la dernière Coupe du Monde au Qatar.

Khaled se dit conscient de son influence sur son public. «Les artistes comme moi, ils ne doivent pas faire de bêtises pour que les gens ne copient pas.»

Et quel est le message que veut faire passer Khaled à travers son art? «Je n’ai pas été à l’école, je n’ai pas fait de solfège. C’est un don que m’a donné le grand patron, alors quand je monte sur scène, je dis merci mon Dieu de me donner cette musique qui parle de faire l’amour et pas la guerre.»