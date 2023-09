La filière batterie s’étend à Granby

À peine un mois après l’annonce de l’ouverture d’une usine de cathodes de Ford à Bécancour, le gouvernement Legault confirmera ce midi l’arrivée de Solutions énergétiques Volta Canada à Granby, a pu confirmer Le Journal.

L’entreprise Solutions énergétiques Volta Canada a comme actionnaire majoritaire Volta Energy Solutions S.A.R.L., domiciliée dans le paradis fiscal du Luxembourg, indique le Registre des entreprises du Québec.

Solutions énergétiques Volta Canada s’était inscrite comme lobbyiste depuis un peu plus d’un an pour obtenir du « financement pour la construction et le développement de son usine de feuilles de cuivre destinées à la fabrication de batterie située à Granby ».

En juillet 2022, Le Journal avait rapporté que sept lobbyistes de la société vantait ce projet, dont la maison-mère, la société sud-coréenne Solus Advanced Materials, a acquis l’ancienne usine de Circuit Foil de Granby.

Pari risqué de 5 G$

En entrevue au Journal en juin dernier, le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, s’était montré déterminé à développer sa filière batterie malgré les risques technologiques.

Il s’était dit prêt à mettre jusqu'à cinq milliards de dollars de fonds publics sur la table pour développer sa filière batterie, pleine de projets.

«J’en ai pour 34 milliards de dollars et 107 projets. J’aimerais ça que l’on finisse avec 10, 15 ou 20 milliards de dollars. Je n’ai pas d’objectif financier en tête, mais d’intégration de la chaîne», avait-il résumé, avec son tableau d’objectifs en main.

-D’autres détails suivront.