La «fluidité de genre»: une mode!

À Paris, cet été, j’ai vu beaucoup de gars dans la rue qui portaient une robe et qui étaient maquillés.

Des «fluides» et des «non binaires», qui ne s’identifient à aucun genre.

Vous me direz que Paris n’est pas le Texas, que ce n’est pas la capitale mondiale de la virilité, et que pour chaque Alain Delon ou chaque Jean-Paul Belmondo que tu croises dans la rue, il y a 20 Fabrice Lucchini, reste qu’il y a une différence entre un métrosexuel et un gars qui porte une robe et des talons hauts!

Panique à bord!

Il y a deux façons de réagir face à ce mouvement.

Première façon: le mode panique.

C’est le déclin de l’Occident! La décadence! La disparition du mâle hétérosexuel!

Les hommes refusent de prendre leurs responsabilités d’hommes! Ils baissent les bras! Déposent les armes! Courbent l’échine! Troquent l’uniforme pour la robe-soleil!

C’est la victoire des mamans! L’horizontalité féminine a finalement triomphé de la verticalité masculine!

Le pouvoir, l’autorité, le respect de la loi, toutes les valeurs associées traditionnellement à la masculinité sont en voie de disparition!

Nous cheminons vers un monde de castrés! D’émasculés!

Le jour où un pays peuplé d’hommes poilus et barbus nous déclarera la guerre, nous ne durerons pas plus de 10 minutes!

Etc., etc.

Et puis, il y a une deuxième façon de réagir face à ce phénomène.

En haussant les épaules et en se disant: «Bof, c’est juste une mode...»

Le retour de Boy George

Une mode, c’est comme un ouragan.

On ne la voit presque pas venir, elle arrive, elle fout tout sens dessus dessous, puis elle repart aussi vite qu’elle est arrivée.

C’est ainsi qu’au fil du temps, on a eu droit aux zazous, aux yéyés, aux hippies, aux yuppies, aux punks, aux nouveaux romantiques, aux gothiques, aux emos, aux grunges, aux hipsters, et même au retour de la moustache!

Regardez vos photos d’adolescents. Vous promèneriez-vous habillés comme cela, aujourd’hui?

Jamais dans 100 ans!

Pourtant, à l’époque, vous ne pouviez pas sortir de chez vous sans vos accessoires — que ça soit des épaulettes, une coiffure de trois pieds de haut ou une épingle à couche dans la babine.

Et bien, c’est ça.

Aujourd’hui, c’est le mélange des sexes.

Comme à la belle époque du Glam Rock (David Bowie, T. Rex, Marc Bolan, etc.) ou, plus tard, de Culture Club.

Pas de quoi écrire à sa mère...

La mode, ça va, ça vient. Puis, 30 ans plus tard, ça revient.

Qui aurait pu croire que la coupe Longueuil reviendrait? C’est pourtant le cas: elle est de retour.

J’en ai même vu à Paris cet été.

Un Français avec une coupe Longueuil, c’est comme un Québécois avec un béret et une marinière.

Tu regardes ça et du coup, tu capotes.

La belle au bal

En mai dernier, ma blonde parlait à un designer.

Il lui disait que le gros de sa business était de concevoir des vêtements «non genrés» pour les bals de graduation.

«C’est la mode, lui a-t-il dit. L’an prochain, ça sera autre chose.»

Voilà.