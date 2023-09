Le pilote des stars veut sortir de prison: une requête qui n’a «aucune chance de succès», selon le procureur général du Canada

La requête initiée par le pilote des stars pour sortir de prison n’a «aucune chance de succès», insiste le procureur général du Canada, qui soutient que la demande de Normand Dubé est irrecevable et qu’elle doit être rejetée.

• À lire aussi: «Je ne suis pas la Cour suprême du Canada»: une audience laborieuse pour le pilote des stars, qui devra prouver le bien-fondé de sa requête en libération

«La procédure du demandeur devrait être rejetée sommairement puisqu’à sa face même, elle n’a aucune chance de succès», plaide le procureur général du Canada (PGC), dans une demande en irrecevabilité déposée au palais de justice de Granby le 24 août dernier.

Normand Dubé, qui purge une longue peine d’emprisonnement pour avoir saboté les lignes à haute tension d’Hydro-Québec, avait déposé précédemment une requête de près de 100 pages devant la Cour supérieure afin de réclamer sa libération immédiate.

MARTIN ALARIE / JOURNAL DE MONTREAL

Le pilote des stars – surnommé ainsi en raison du fait qu’il a fait voyager beaucoup de personnalités artistiques durant sa carrière – affirme qu’il est détenu «illégalement» et «contre son gré», et que ses droits constitutionnels ont été bafoués.

Six pages pour répliquer

Le PGC résume en à peine six pages les arguments qui militent, selon lui, pour le rejet de la requête de Normand Dubé.

Il rappelle que le pilote de 61 ans a été reconnu coupable des infractions criminelles qui le visaient et que l’appel de sa condamnation a été rejeté. Il insiste sur le fait que c’est une «cour de justice» qui lui a imposé une peine globale de 16 ans d’emprisonnement.

Après quoi, l’application de cette sentence a été justifiée par l’application de mandats d’incarcération, émis par le tribunal. Le PGC a même déposé en preuve lesdits mandats.

Pas de doute

Normand Dubé, aujourd’hui âgé de 61 ans, alléguait des illégalités dans l’obtention de preuves amassées contre lui, des malversations de la part du procureur de la Couronne au dossier ainsi qu’une mauvaise représentation par ses avocats.

Rien pour impressionner le PGC, qui estime que le pilote n’a pas réussi à soulever un doute quant à la légalité de sa privation de liberté. Au surplus, il revient à la Cour d’appel de «corriger les erreurs commises par un tribunal inférieur et de mettre le demandeur en liberté, au besoin», poursuit-il.

La Cour supérieure n’aurait ainsi pas juridiction sur cette procédure. Ce tribunal a toutefois le pouvoir de «rejeter sommairement un recours extraordinaire voué à l’échec» ou «dénué de mérite», soumet le PGC.

L’affaire doit revenir au palais de justice de Granby mercredi.

Rappelons que Normand Dubé est emprisonné depuis deux ans et demi et est actuellement détenu au pénitencier de Cowansville. Se disant victime d’une erreur judiciaire, le pilote continue de clamer son innocence et de nier sa responsabilité ou son implication dans les crimes pour lesquels il a été reconnu coupable.