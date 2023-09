Cyclisme: le plein de souvenirs pour Greg Van Avermaet avant de partir à la retraite

Lorsqu’il accrochera son vélo cet automne, le Belge Greg Van Avermaet gardera une large place pour le Québec dans sa valise de souvenirs.

L’athlète de 38 ans, qui prendra sa retraite dans quelques semaines, a posé le pied au Canada mardi avec son équipe française AG2R Citroën et le reste du peloton World Tour.

Avant de tirer un trait sur sa carrière, Van Avermaet aimerait bien réaliser un dernier top dix sur les Grands Prix cyclistes de Québec et Montréal, deux courses où il a toujours été très performant depuis 2012.

« En 2016, c’était la médaille d’or aux Jeux de Rio et la victoire à Montréal un mois après. Ce n’est pas seulement la victoire mais l’ambiance aussi », a ajouté le cycliste qui a répété son exploit en 2019, toujours dans la métropole. Dans la capitale, le titre lui a toujours échappé malgré six présences sur le podium.

Le sirop d’érable

Sur un ton léger, Van Avermaet a même révélé le secret de ses nombreux succès chez nous lors d’une mêlée de presse à l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau. « Le sirop d’érable. Ça donne beaucoup d’énergie ! », a-t-il lancé tout souriant.

Malgré deux victoires d’étape au Tour de France, l’ancien vainqueur de Paris-Roubaix en 2017 n’a pas été sélectionné pour le grand rendez-vous de juillet dernier.

« À 38 ans ça commence à être un peu difficile dans les jambes ! Quand tu ne fais pas le tour, normalement il reste un peu plus de jus dans les jambes. J’aimerais faire un bon top dix », a-t-il terminé.

Le Belge croit par ailleurs que son équipier Benoît Cosnefroy, champion à Québec l’a dernier, pourrait surprendre à nouveau. Parmi les favoris, il identifie également Tim Wallens, Michael Matthews et Christophe Laporte.

En réflexion

Avec un palmarès beaucoup moins étoffé, l’Ontarien Benjamin Perry pourrait aussi faire ses derniers tours de piste ce weekend avec l’équipe canadienne. Son équipe Human Powered Health disparaîtra à la fin de la saison et le cycliste de 29 ans jongle avec l’idée de faire le saut dans le monde des affaires.

« J’ai téléphoné à mes parents pour dire de venir me voir. C’est seulement dix heures de voiture. Avec l’équipe canadienne, je suis ici pour aider les plus jeunes. Avec mon expérience, j’espère que je peux aider », a-t-il mentionné sans fermer la porte à prolonger sa carrière sportive si une occasion se présente.

En réponse à l’état de la voie Camilien-Houde, la Ville de Montréal a répondu que l’organisateur a récemment ajouté des corrections d’asphalte à sa liste. Les interventions nécessaires seront faites par l’arrondissement de Ville-Marie d’ici la fin de la semaine, a-t-on assuré.

Du rêve à la réalité

Plusieurs recrues comme Matisse Julien en seront à une première présence aux Grands Prix cyclistes

Matisse Julien n’avait que 7 ans lorsque Thomas Voeckler a remporté la première présentation du Grand Prix cycliste de Québec en 2010. Dans trois jours, ce n’est plus en bordure de la route qu’il regardera passer le peloton.

Signe du temps qui passe, une toute nouvelle génération de coureurs s’alignera au départ du Grand Prix cycliste de Québec vendredi.

L’athlète de Laval en sera à une première participation au sein de l’équipe canadienne. Comme Voeckler, Julien souhaite aussi que cette première expérience devienne l'un de ses plus beaux moments sur le vélo.

« Aussi loin que je me rappelle, j’ai toujours assisté à la course à Montréal alors c’est très spécial d’y être maintenant comme coureur », affirme le cycliste âgé de 20 ans.

Deux victoires

Comme bien d’autres Québécois, Matisse Julien a fait ses classes avec les Espoirs de Laval, un club fondé en 1968.

Après un passage avec l’équipe américaine Hot Tubes, il endosse désormais les couleurs de la nouvelle équipe de développement Premier Tech U23, rebaptisée Ecoflo Chronos.

Vainqueur d’une étape sur la 68e Ronde de l’Oise au début juin, Julien a ensuite remporté la première étape du 35e Tour de Beauce. Son équipe a finalement raflé le titre au classement général avec Luke Valenti.

« Lorsque l’équipe s’est présentée en Beauce, la pression de gagner était un peu plus forte. Nous étions la seule équipe canadienne qui roule en Europe à temps plein alors il fallait se montrer un peu plus », ajoute le Québécois.

Plus récemment, en août, Julien a terminé au 53e rang du Tour de l’Avenir, une course de huit étapes souvent présenté comme le Tour de France des moins de 23 ans.

« J’ai chuté la 1ere journée et j’ai eu besoin de quelques jours avant de sentir mieux. La dernière journée, j’ai presque passé le col de l’Iseran avec le groupe maillot jaune et j’ai remonté au classement », mentionne-t-il, plutôt satisfait de sa performance globale.

Pour les Grands Prix cyclistes de Québec et Montréal, l’annulation de la première sélection de Cyclisme Canada n’a rien changé à sa situation. Son nom figurait dans le choix initial et aussi dans la version revue et corrigée.

En plus de Julien, l’équipe nationale sera composée de Pier-André Côté, Félix Hamel, Nicolas Rivard, Robin Plamondon et l’Albertain Quentin Cowan.

Lourde chute

Malade, le champion national Nickolas Zukowsky sera remplacé par l’Ontarien Benjamin Perry. James Piccoli et Charles-Étienne Chrétien n’ont pas été retenus.

Avant de s’attaquer à la côte de la Montagne, Julien devra d’abord guérir quelques plaies après une chute survenue à l’entraînement dimanche dans la descente du mont Bélair, près de Québec.

« La descente est horrible. C’est surtout ma main et mes coudes mais ça devrait être correct. J’ai pris un trou, j’ai perdu le guidon et je suis tombé. Des gens m’ont aidé pour me ramener en bas », termine le jeune espoir.

« Il commence à être un bon infirmier ! », a lancé son père Sébastien, lui-même un passionné de cyclisme.