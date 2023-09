Les amours de Geneviève

Après la vague de réactions suscitée par la publication des photos de la ministre des Transports sans ceinture de sécurité, c’est au tour de ses amours de faire la manchette.

Depuis plusieurs mois, une rumeur un peu farfelue liait la belle ministre à l’omniprésent animateur Jean-Philippe Wauthier. Même le premier ministre s’est permis une allusion à la sulfureuse idylle imaginaire sur les ondes de la radio de Radio-Canada.

Mathieu, Geneviève et Jean-Philippe

Le vaudeville des amours d’une ministre est habituellement réservé aux médias français, friands de la «vedettisation» (peopolisation en France) des personnalités politiques.

Le recours aux réseaux sociaux par nos politiciens n’est pas étranger à ce phénomène, pas plus que le rajeunissement de l’Assemblée nationale.

Quand nos élus passent plus de temps à parler de leurs amours que de leur portefeuille ministériel, il est temps de mettre le pied au frein.

La semaine dernière, le trouple Wauthier - Guilbault - Lacombe, a tenté par tous les moyens de rectifier les faits. Non, Jean-Philippe n’est pas en couple avec Geneviève (tel qu’affirmé par monsieur chez Paul Arcand) et oui, madame est en relation avec Mathieu Lacombe et les tourtereaux aiment le football (voir la photo partagée sur le compte Instagram fatidique de madame).

Divertissement financé par vos taxes

S’il y a une seule raison de commenter ces ragots, c’est que tous nos protagonistes sont payés par vos taxes, les miennes aussi, remarquez.

Cela ne choque-t-il personne qu’on passe autant de temps à discuter d’affaires de cœur quand on devrait parler culture, transports, investissements routiers ou patrimoine?

L’irritation doit être encore plus vive pour Geneviève Guilbault, politicienne ambitieuse, qui doit rager de se voir réduite à ses histoires d’amour alors qu’elle occupe des postes exigeants et prestigieux sans faire trop d’erreurs.

Bien des politiciens ont multiplié les conquêtes sur la colline sans qu’on en souffle mot. Peut-on passer aux choses sérieuses, une fois pour toutes?