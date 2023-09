Matthew Tkachuk a une opinion bien tranchée sur la LNH aux Jeux olympiques

L’attaquant des Panthers de la Floride Matthew Tkachuk est l’un des plus grands partisans d’un retour des joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) aux Jeux olympiques.

«Mon premier rêve est de remporter la coupe Stanley. Mon deuxième rêve est de remporter une médaille d’or olympique avec mon frère [Brady Tkachuk] avec l’équipe américaine», a déclaré le hockeyeur de 25 ans lors de son passage à la baladodiffusion «Cam and Strick Podcast».

Les commentaires de Matthew Tkachuk surviennent quelques semaines après l’annonce de la LNH concernant la mise en œuvre d’un tournoi international et d’un possible retour des joueurs aux Jeux olympiques.

Les représentants du circuit Bettman n’ont pas été de cette prestigieuse compétition depuis les Jeux de Sotchi en 2014.

«Il y a tellement de bons Américains dans la ligue présentement. C’est dommage que nous n’ayons pas eu la chance de nous prouver, a indiqué Tkachuk. C’est fou de se dire qu’Auston [Matthews], [Nathan] MacKinnon et [Connor] McDavid n’ont jamais participé aux Olympiques. C’est triste.»

La LNH et l’Association des joueurs s’étaient mis d’accord pour une participation des hockeyeurs du circuit Bettman aux Jeux de 2022 [Pékin] et de 2026 [Milan et Cortina d'Ampezzo]. Leur participation a cependant été annulée l’an dernier en raison d’une hausse des cas de COVID-19.

Matthew Tkachuk a représenté son pays à quelques occasions, mais c’était pendant son adolescence. Son père, Keith Tkachuk, a eu l’occasion de porter les couleurs des États-Unis durant quatre olympiades et détient le record de matchs (23) joués à cette compétition pour un joueur américain.

«Il m’a dit qu’il n’y avait rien comme ça», a indiqué Matthew Tkachuk à propos de l’expérience de son paternel aux Jeux olympiques.