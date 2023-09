Paris sportifs: les meilleures offres de mercredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mercredi 6 septembre qui valent le détour.

Tennis : Daniil Medvedev c. Andrey Rublev

Les compatriotes russes Daniil Medvedev et Andrey Rublev ont rendez-vous en quarts de finale aux Internationaux des États-Unis. Ils sont respectivement les troisième et huitième têtes de série en simple. Medvedev a remporté cinq des sept affrontements que les deux hommes ont joués sur le circuit de l’ATP. De plus, Rublev n’a jamais franchi les quarts de finale dans un tournoi du Grand Chelem.

Prédiction : Victoire de Daniil Medvedev en quatre manches – 3,90

Tennis : Madison Keys c. Marketa Vondrousova

L’Américaine Madison Keys est en feu depuis le début des Internationaux des États-Unis. La 17e tête de série vient de surprendre sa compatriote Jessica Pegula en deux petites manches de 6-1 et 6-3. Keys n’a d’ailleurs pas perdu un set depuis le début de la compétition. Ce n’est pas le cas de la Tchèque Marketa Vondrousova, qui a échappé une manche dans son dernier duel. Celle-ci est aussi toujours en lice en double féminin. Elle a donc été souvent sur le terrain dans les derniers jours.

Prédiction : Victoire en deux manches de Madison Keys – 2,60

Baseball : Twins du Minnesota c. Guardians de Cleveland

Les Twins sont motivés comme jamais dans leur série de trois parties contre les Guardians. Le club du Minnesota a d’ailleurs remporté le premier match au compte de 20 à 6. Les Twins sont au premier rang de la section Centrale de l’Américain, et ce, devant les Guardians.

Prédiction : Victoire des Twins du Minnesota – 1,76