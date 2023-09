Pascal Paradis vit un grand rêve

Dans le cadre de mes grandes entrevues publiées les mardis, et afin de permettre aux gens de mieux les connaître, je rencontrerai au cours des prochaines semaines les candidats des quatre grands partis représentés à l'Assemblée nationale, dans le cadre de l'élection partielle dans Jean-Talon.

Du plus loin qu’il se souvienne, Pascal Paradis a toujours été passionné par la politique, et il rêve depuis longtemps de faire le saut. Il a même songé à se présenter dans l’équipe de Bruno Marchand, a été approché par la CAQ, mais c’est avec le PQ qu’il s’est lancé, pour l’élection partielle dans Jean-Talon.

«On entend tout le temps dire qu’on a besoin de candidats de qualité, que la politique c’est trop dur, mais à un moment donné, il faut y aller, il faut plonger, c’est vraiment ce que j’ai le goût de faire», lance Pascal Paradis, qui en a d’abord discuté avec sa famille, son ex-conjointe et ses deux enfants, âgés de 10 et 12 ans. L’appui a été unanime.

Pour se porter candidat, l’avocat passionné par les droits de la personne a démissionné de son poste de directeur général d’Avocats sans frontières Canada (ASFC), qu’il avait développé et cofondé avec deux collègues.

Cette décision de quitter avait toutefois été prise depuis trois ans. Après 20 ans, il estimait qu’un changement à la tête de l’organisme allait de soi. Il devait l’annoncer publiquement le 14 septembre et terminer en mars.

En 2021, il avait d’ailleurs eu des discussions avec Bruno Marchand, un ami, qui se présentait à la mairie. «J’y ai pensé, on en a discuté, je l’ai considéré et j’ai dit non», relate-t-il.

Les choses se sont toutefois précipitées quand Joëlle Boutin a démissionné comme députée dans Jean-Talon. Ce comté a vu grandir Pascal Paradis, qui y a étudié et qui y habite. Il partait en vacances lorsque le PQ, «son parti», l’a approché. Tout s’est ensuite enclenché très vite.

Incident déterminant

Pour en revenir à ASFC, l’avocat a eu l’impression de dire adieu à son bébé. «Mais ce n’était pas la première fois que je prenais une grosse décision comme ça», relate-t-il.

Il y a 20 ans, Pascal Paradis, bachelier en droit de l’Université Laval et détenteur d’une maîtrise en droit de la London School of Economics and Political Science, était associé du plus grand cabinet d’avocats au pays, McCarthy Tétrault.

Il poursuivait une très belle carrière, avec des conditions financières très intéressantes. Il a tout laissé tomber pour développer ASFC, comme bénévole.

À ses premiers balbutiements, l’organisme qui compte aujourd’hui 150 employés dans six pays ne pouvait alors compter sur aucun budget, aucun employé ni équipement. Mais l’avocat savait qu’il devait passer à autre chose.

«La pratique privée était fantastique [...], mais j’ai eu un incident de santé vraiment important.»

Il clôturait une transaction au Nicaragua et a dû être opéré d’urgence pour une appendicite et une infection. Il a failli y passer.

Puis le boulot a repris. Mais l’incident le faisait réfléchir. «Je me suis rendu compte que j’aimais beaucoup mon métier, mais que ce n’était pas ça que je voulais faire.»

Utiliser le droit comme instrument de changement et pour favoriser l’accès à la justice à des gens qui autrement n’y auraient pas accès: telle est devenue sa mission. «J’ai vu vraiment le pire de ce que l’humanité a à offrir. Mais j’ai vu aussi ce qu’il y a vraiment de plus beau, avec des gens engagés, qui croient à la justice, à l’état de droit.»

Son implication a d’ailleurs été très révélatrice par rapport à l’indépendance du Québec. «Plus tu voyages, et plus tu te rends compte que la souveraineté c’est pertinent, essentiel, que c’est tellement un projet ouvert, qui va brancher la jeunesse québécoise.»

Entrée difficile

Pascal Paradis a néanmoins trouvé son entrée en politique très difficile. Comme avocat, la confidentialité est pour lui un élément clé, intouchable.

Mais peu après que son nom eut été dévoilé comme candidat du PQ, la CAQ a rendu public le contenu de courriels censés être confidentiels, affirmant que celui-ci avait flirté avec le parti pour se porter candidat. Le candidat péquiste a ensuite voulu rectifier les faits. La suite est connue.

«Qu’on m’attaque en haut lieu et dise que je suis un menteur, que j’ai sollicité plein de choses et que je suis un opportuniste, j’ai trouvé ça vraiment très difficile, car ma carrière est construite sur la crédibilité, la droiture, l’honnêteté», souligne-t-il.

Principaux enjeux

Dans le comté de Jean-Talon, Pascal Paradis estime qu’il offrirait une voix forte avec le PQ, citant des enjeux tels accès au logement, inflation, pénurie de main-d’œuvre, environnement. Il dévoilera sa plateforme au cours des prochaines semaines, mais les dossiers de transports s’avèrent une priorité. «Il faut unir les deux rives et aller au fond des choses», plaide-t-il.

Concernant le projet de train léger avec tunnel sous-fluvial présenté par son parti aux dernières élections, le candidat affirme qu’«il ne faut pas être dogmatique et qu’il est important de revoir l’état de la question et de faire des études sérieuses».

Il souhaite aussi que le gouvernement du Québec se montre «plus dynamique» pour trouver une solution pour le pont de Québec. Il y reviendra.