Piste cyclable du chemin Sainte-Foy: des impacts limités sur les commerçants et les automobilistes, estime Marchand

Même s'il reste des améliorations et de l'adaptation à faire sur le nouveau lien cyclable du chemin Sainte-Foy, les données préliminaires suggèrent que plus de gens circulent sur l'artère et que les impacts sont limités sur les commerçants et les automobilistes, révèle le maire Bruno Marchand.

Le maire et les deux membres de l'exécutif Catherine Vallières-Roland et Pierre-Luc Lachance étaient sur le chemin Sainte-Foy, mardi, pour inaugurer le nouveau tronçon cyclable situé entre les avenues de Vimy et des Érables.

La Ville de Québec mesure depuis quelques semaines seulement plusieurs facteurs afin d'évaluer l'impact de la voie cyclable, par exemple les débits de circulation. Si les données complètes ne seront disponibles qu'en novembre, déjà des constats préliminaires se dégagent.

«Présentement, ce qu'on remarque, c'est plus de piétons sur l'artère commerciale et plus de vélos dans l'espace cyclable. Et ça n'a pas diminué sur [le corridor cyclable] Père-Marquette.» L'hypothèse est donc que plus de personnes choisissent de prendre le vélo ou de marcher pour se déplacer dans cet axe.

Point de vue fluidité de la circulation, «ce n'est pas pire que l’an passé à la rentrée», a tempéré M. Marchand.

Sur le plan de la vitalité commerciale, «présentement, les commerçants ne nous ont pas dit qu'il y a des pertes financières».

Mais le maire dit garder une oreille attentive et n'exclut pas de dédommager les marchands qui verraient une baisse de leur chiffre d'affaires. «Il y a plusieurs solutions envisagées.»

Stéphanie Martin

Virages interdits

Quelques irritants demeurent, convient le maire. Notamment dans le secteur de l'avenue Saint-Sacrement, où le virage à gauche interdit n'est pas toujours respecté, ce qui occasionne bien des frustrations pour les conducteurs qui attendent derrière le fautif.

Les klaxons, qui ont résonné mardi pendant la conférence de presse tout près de l'intersection, en faisaient foi.

«L'adaptation est nécessaire», a affirmé M. Marchand, qui estime qu'il faut laisser du temps pour que tous s'habituent à la nouvelle signalisation. Les experts consultés soulignent qu'il faut trois à six mois pour que les utilisateurs se fassent aux nouvelles règles implantées avec ce type d'aménagement, note-t-il.

Mais la Ville compte aussi apporter des améliorations.

«Nos équipes sont sur le terrain pour voir ce qu'on peut faire.»

On travaille notamment sur une meilleure coordination des feux le long du tronçon.

Stéphanie Martin

Pas de recul

Quoi qu'il en soit, le retour en arrière n'est pas dans les plans, selon le maire, qui se réjouit de l'engouement créé par la piste.

L'été prochain, la Ville compte ajouter des aménagements aux extrémités est et ouest du tronçon de 2,4 km, l'objectif étant à terme de relier la place D'Youville à l'Université Laval.

Dès 2024 également, le corridor Vélo cité de Charlesbourg à Saint-Roch verra le jour.