Réveillez le Celte en vous

Photos : Les Festifs

Le 17e Festival celtique de Québec (FCQ) se tient cette semaine, soit du 8 au 10 septembre. Pour une quatrième année, le Festin à saveur celtique sera de la programmation vendredi, dès 17 h, au domaine de Maizerets, où les convives qui auront acheté leur billet (125 $) festoieront et dégusteront de délicieux morceaux de viande cuits au tournebroche d’antan. Yves Lambert et Le Grand Orchestre seront en vedette à l’Agora du Port de Québec, le samedi 9 septembre à 20 h ; les Highland Games rassembleront, samedi et dimanche, plusieurs concurrents reconnus sur le circuit canadien. Ces derniers éblouiront les spectateurs par leurs prouesses aux trois épreuves officielles : lancer de la pierre, du poids et du tronc.

Voyez la programmation au festival-celtique.com.

Anniversaires

Photo d’archives, STEVENS LEBLANC

Daniel Gauthier (photo), ex-président du Cirque du Soleil et propriétaire de la station de ski Le Massif de Petite-Rivière-Saint-François, 65 ans... Stéphanie Crête-Blais, comédienne et actrice québécoise, 43 ans... Marc-André Hamelin, pianiste classique et compositeur québécois, 62 ans... Brigitte Boucher, comédienne et actrice québécoise, 63 ans... Paul Piché, auteur-compositeur-interprète québécois, 70 ans... Michael Keaton, acteur (Batman), producteur et réalisateur américain, 72 ans...

Disparus

Photos d’archives

Le 5 septembre 2018 : Lise Payette (photo), 87 ans, ancienne ministre, auteure et animatrice et grande figure du féminisme québécois... 2018 : Gilles Pelletier (photo), 93 ans, comédien québécois... 2020 : Clément Grenier, 91 ans, l’un des membres des Frères Grenier, un groupe de gigueurs originaires de la Beauce et très actifs sur la scène culturelle québécoise pendant des décennies... 2016 : Nathalie Moreau, 51 ans, la sœur jumelle de la comédienne Sylvie Moreau... 2015 : Dennis Greene, 66 ans, chanteur américain (Sha Na Na)... 2014 : Noel Hinners, 78 ans, scientifique en chef américain de la NASA (1987-1989)... 2008 : Robert Giroux, 94 ans, un géant du XXe siècle dans le domaine de l’édition... 2003 : Gisele MacKenzie, 76 ans, chanteuse d’origine canadienne... 1997 : Mère Teresa, 87 ans, la légendaire religieuse... 1995 : Jean-Luc Pépin, 71 ans, ex-ministre fédéral... 1978 : Robert Cliche, 56 ans, qui a présidé la commission d’enquête sur les libertés syndicales dans la construction.