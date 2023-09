Transaction dans le domaine de la construction à Québec: Ronam, fondée en 1990, passe aux mains de TB4

Une entreprise bien établie dans le domaine de la construction à Québec, Ronam, vient d’être vendue à TB4 Construction. Les deux entrepreneurs généraux cumulent un chiffre d’affaires de 250M$.

Depuis 1990, Ronam Constructions a réalisé plusieurs projets connus du grand public comme la rénovation majeure de la bibliothèque Gabrielle-Roy, qui tire à sa fin, et l’agrandissement de l’Hôtel des Premières-Nations à Wendake, pour ne nommer que ceux-là, puisque la liste est longue.

«Nous avons eu une opportunité. Ronam regardait pour vendre son entreprise et TB4, une entreprise en pleine expansion, voulait développer un secteur qui est un peu moins le sien, c’est-à-dire le secteur industriel, commercial et institutionnel», a ajouté le nouveau propriétaire, Frédérick Turgeon, président et directeur général de TB4 Construction.

Surtout spécialisée dans la construction multirésidentielle, TB4 réalise actuellement la phase trois du projet de condos locatifs LB9 du Groupe Brivia.

La nouvelle de cette fusion-acquisition a été annoncée aux employés et aux fournisseurs mardi. Ronam compte 50 employés et TB4, une trentaine. Tous les emplois sont conservés. Les deux entreprises collaborent avec des dizaines de sous-traitants dans leur réseau.

Cette transaction, qui avoisine les 15M$, ouvre la porte à des réalisations de plus grande envergure pour le nouvel acquéreur.

«Les chantiers se poursuivent comme avant. Tout le monde reste en poste. Ça ne change rien pour aucun client», a assuré M. Turgeon.

Même si l’heure de la retraite approche pour Jacques Laflamme, actionnaire et fondateur de Ronam, ce dernier restera actif dans la nouvelle organisation pour un certain temps encore.

«C’est une bonne partie de ma vie, Ronam Constructions. J’ai fondé la compagnie il y a 33 ans. Ce dont je suis le plus fier, c’est la famille que nous avons réussi à bâtir», a dit M. Laflamme.

Malgré le contexte inflationniste et la montée des taux d’intérêt, TB4 continue son accélération.

«Si on prend cette décision-là, évidemment, on s’est posé la question. Avec tout ce qu’on entend, ça pourrait faire peur, d’aller vers une acquisition comme ça. Au contraire, on est en mode accélération. On continue de grandir. Même si l’économie ralentit un peu, on ne voit pas de baisse pour nous ni un danger là-dedans, au contraire», a affirmé M. Turgeon.

L’un des défis sera de trouver un nouveau nom.

«C’est quasiment cela qui a été mon plus gros stress», a dit celui qui compte bien consulter les employés pour connaître leur avis avant de prendre une décision.