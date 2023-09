Une élection partielle pas comme les autres...

Pour une simple élection partielle, celle de Jean-Talon fait des vagues. Beaucoup de vagues. Sur le plan partisan, les enjeux, il faut le dire, sont majeurs.

Pour conjurer sa promesse brisée sur le 3e lien, la CAQ veut conserver son comté. Au PQ, premier dans la région de Québec, une victoire renforcerait son image d’alternative nouvelle à la CAQ. Chez Québec solidaire, une performance respectable serait au moins ça de pris.

D’où le crêpage très sérieux de chignons auquel on assiste déjà entre François Legault, Paul St-Pierre Plamondon et Gabriel Nadeau-Dubois. De voir des chefs sauter autant eux-mêmes dans la mêlée donne la pleine mesure de l’importance qu’ils prêtent à cette partielle.

Les sondages montrant que le coût de la vie est la priorité de nombreux électeurs, c’est donc à qui des trois chefs s’imposera comme le grand champion de la classe moyenne.

Après avoir été accusé par les péquistes d’avoir trompé les Québécois sur le 3e lien, le premier ministre est ainsi ciblé par ses adversaires pour sa «déconnexion» de la vraie vie du vrai monde qui en arrache pour vrai.

GND a frappé fort

Gabriel Nadeau-Dubois, chef parlementaire de QS, a frappé le plus fort. «François Legault, a-t-il lancé, ne rencontre pas souvent des gens qui font leur épicerie au Dollarama et ça paraît».

Le sous-entendu est clair. Multimillionnaire, M. Legault est incapable de comprendre la réalité de millions de Québécois moins nantis que lui. Pressé de contrer le coup, il a répondu sur sa page Facebook.

Dans une longue épître dominicale, photo nostalgique à l’appui, le premier ministre parle de son enfance dans un milieu «modeste». Des petites enveloppes d’argent que préparait sa mère pour l’hypothèque, l’épicerie, etc.

En communication politique, c’est ce qu’on appelle du story telling ou l’art de servir son récit personnel pour humaniser sa propre image.

M. Legault en profite aussi pour lister la brochette de mesures de son gouvernement qui, répète-t-il, ont remis de l’argent «dans le portefeuille» des électeurs. Chèques, allocations, baisses d’impôts, etc.

Il cherche ici à casser l’image de millionnaire insensible que tentent d’imposer ses adversaires. Son avantage certain étant que, de toute manière, sa cote de popularité demeure intacte.

La bonne démonstration

C’est pourquoi la stratégie du PQ et de QS est une arme à double tranchant. Plus ils frapperont sur ce clou, plus ils pousseront aussi François Legault à peaufiner son image de gars «sensible» issu d’un milieu «modeste» doublé d’un premier ministre «généreux» pour le «portefeuille» des Québécois.

PSPP et GND seraient plus sages de faire la bonne démonstration. Celle d’une classe moyenne et de gens moins nantis qui, malgré ces mesures ciblées, mais passagères, peinent de plus en plus à boucler leur budget.

Ils pourraient expliquer pourquoi des mesures moins éphémères, moins coûteuses pour le trésor public et plus structurantes collectivement, les aideraient encore mieux.

Ils pourraient proposer des politiques publiques plus aptes à combattre la crise du logement, les prix outranciers à l’épicerie, la montée du privé payant en santé, le fléau choquant d’élèves mal nourris et d’aînés appauvris, l’itinérance montante, etc.

Bref, montrer concrètement que de remettre de l’argent dans «le portefeuille» des Québécois, c’est bien. Mais que d’agir aussi politiquement contre sur ce qui le vide en partant, c’est encore mieux.