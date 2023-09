«Vous allez avoir ce qui reste»: des profs qualifiées incapables d'avoir une classe malgré la pénurie

Des enseignantes expérimentées qui doivent repartir à zéro après un déménagement en région peinent à avoir une classe dans leur domaine alors que le nombre d’enseignants non qualifiés ne cesse d’augmenter.

«En ce moment, je ne suis sur aucune liste [de rappel]. C’est un no man’s land. On me dit: vous allez avoir ce qui reste», témoigne Léanne* (nom fictif).

Elle a une dizaine d’années d’expérience comme professeure titulaire au primaire à Montréal. Quand elle a déménagé dans les Laurentides, elle croyait qu’il lui serait facile d’avoir sa propre classe dans une école du Centre de services scolaire (CSS) des Mille-Îles.

Elle a postulé au printemps dernier, a multiplié les appels au CSS pendant l’été. «Tout ce qu’on m’offre, c’est des contrats d’une semaine. Ou encore, dans plusieurs niveaux différents.»

Pourtant, la région des Laurentides est elle aussi en manque de professeurs, assure Dominique Sauvé, présidente du Syndicat de l’enseignement des Basses-Laurentides.

«Ça me préoccupe d’entendre qu’il y a des gens qualifiés qui ne peuvent pas avoir un travail chez nous alors qu’on a besoin de monde.»

«Chaque cas est unique, mais c’est sûr que c’est préoccupant», s’inquiète Mme Sauvé.

Les témoignages pullulent

Le Québec vit actuellement une pénurie d’enseignants sans précédent dans ses écoles, au point où elles doivent de plus en plus recourir à des gens qui n’ont pas leur brevet d’enseignement.

Or, les publications d’enseignants qualifiés qui vivotent d’un remplacement à l’autre pullulent sur les réseaux sociaux.

C’est le cas de Caroline*, qui a enseigné dans un quartier hyper défavorisé de la métropole pendant plus de dix ans en adaptation scolaire, le créneau où la pénurie sévit le plus fort.

Sa clientèle était lourde et les services, insuffisants. «Mais j’adorais ça», dit-elle avec enthousiasme. «J’aime les défis.»

Elle est retournée habiter dans sa région natale pendant la pandémie. Depuis, elle ne fait que sauter d'un petit contrat en suppléance à l'autre sans lien avec son expérience.

«J’en mange, de l’enseignement. Mais là, j’ai l’impression de m’éteindre.»

Perdre son ancienneté

Les enseignants qui changent de région, et donc de CSS, gardent leur salaire, mais ils perdent leur ancienneté. C’est ainsi partout au Québec en vertu de la convention collective nationale.

Ce qui varie d’un CSS à l’autre, ce sont les règles pour être inscrit sur la fameuse liste donnant accès en priorité aux postes à pourvoir.

Mais à Montréal, la pénurie est si criante qu’il était possible cet été d’obtenir un contrat à long terme sans être sur une liste de priorité.

Plusieurs se posent donc la question: la pénurie de personnel est-elle moins grave dans leur nouvelle région ou bien se sont-ils fait dépasser par des enseignants non qualifiés dans la course aux affectations?

De son côté, le CSS des Mille-Îles assure par courriel que tous les postes ont été offerts aux employés légalement qualifiés en priorité.

Des profs qualifiés qui vivent un sentiment d’injustice

Des enseignants qualifiés ressentent un vif sentiment d’injustice quand ils se retrouvent sans contrat tout en constatant qu’une personne sans brevet a obtenu celui qu’ils convoitaient.

«Je connais une personne avec le bac de 4 ans [en enseignement] qui s’est fait “bypass” [sic] par une personne non légalement qualifiée pour un contrat cette année [...] La personne n’a qu’un bac connexe qui n’a pas grand-chose à voir avec ce qu’on enseigne.»

Ce témoignage apparaît parmi plusieurs autres sur le même sujet sur Facebook. Sans avoir la version des centres de services scolaire (CSS) en question, il est difficile de déterminer si ces cas ont fait l’objet d’une entorse aux règles.

Mais une chose est sûre: ce genre d’entorses existent bel et bien, observe Josée Scalabrini, présidente de la Fédération des syndicats de l’enseignement.

Simon Clark/Agence QMI

«J’ai connu ça. J’ai contesté ça. Et j’ai gagné la contestation», indique celle qui invite ceux qui se sentent lésés à contacter leur syndicat local.

Approbation du ministère

Amélie* vient tout juste de terminer son baccalauréat en enseignement et d’obtenir son brevet. Pendant ses quatre ans d’études, on lui avait dit qu’elle aurait facilement un contrat au CSS des Phares, dans le Bas-Saint-Laurent.

Elle aurait pu en obtenir un à temps plein dans le domaine qu’elle a étudié, mais c’est finalement une personne sans brevet qui l’a décroché.

«Je suis choquée et déçue», soupire-t-elle. «On nous avait assuré que cela n’arriverait pas.»

Dans ce cas-ci, les règles ont été respectées. L’autre personne a une «autorisation provisoire d’enseigner» fournie par le ministère de l’Éducation à ceux qui s’engagent à suivre une formation en enseignement. Elle confère les mêmes droits qu’aux enseignants qualifiés.

Pour Amélie*, il s’agit d’un «raccourci».

«C’est sûr que ça crée de la frustration», admet Jean-François Gaumond, président du Syndicat de l’enseignement de la région de la Mitis.

À double tranchant

Mais il y a une logique derrière cela. En plus de l’importance de la compétence, il y a aussi l’importance de la stabilité.

«On veut que les enseignants qui sont dans une école y restent», résume M. Gaumond. C’est pourquoi un enseignant qui n’a pas encore son diplôme mais qui connaît déjà les élèves et le fonctionnement de l’établissement peut être un bon candidat.

Dans le cas des enseignants qui changent d’employeur, l’idée de leur permettre de garder leur ancienneté serait un «couteau à deux tranchants», rappelle Josée Scalabrini.

«Je comprends la personne qui vit cela. Mais il faut aussi se mettre à la place des personnes qualifiées qui ont été précaires pendant 10 ans et dont la permanence serait soudainement compromise parce que quelqu’un arrive d’ailleurs», illustre-t-elle.

Au moment de publier, le CSS des Phares n’avait pas fourni de réponses aux questions du Journal.

*Noms fictifs: les enseignantes interrogées préfèrent garder l’anonymat pour ne pas subir de représailles du centre de services scolaire où elles souhaitent obtenir un poste.