LEBEL, Paulette



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 27 août 2023, à l'âge de 79 ans, est décédée madame Paulette Lebel, épouse de feu monsieur Yvon Martel.La famille vous accueillera aule vendredi 8 septembre 2023 de 13 h à 17 h et de 19 h à 21 h et le samedi 9 septembre 2023 de 9 h à 10 h.et de là, l'inhumation des cendres au cimetière de Loretteville. Elle laisse dans le deuil son fils François (Marjolaine Jodoin); sa petite-fille adorée Josianne; son frère Paul (Lucie Marois); sa sœur Ginette; son amoureux Gilles Parrot; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Martel ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre sa fille Marie-Josée et son époux Yvon. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des proches aidants de la capitale-nationale, Rue Dina-Bélanger, Québec (QC) G1S 4B1, tél. : 418-688-1511, web : https://www.apacn.org