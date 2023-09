Le cap du 1,2 G$ de fonds publics franchi dans la filière batterie

Le gouvernement Legault a allongé un prêt de 150 M$, dont 26 M$ pardonnables, mardi, au projet de 750 M$ de feuilles de cuivre de Solutions énergétiques Volta Canada, ce qui porte les investissements totaux de toutes sortes dans sa filière batterie à plus de 1,2 G$.

«Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire aime beaucoup dire que l’on ne devrait pas aider les méchantes riches entreprises», a rétorqué en marge de l’annonce le premier ministre François Legault, piqué au vif par les attaques de l’opposition.

«Sauf que si l’on donne un dollar à une entreprise, comme on le fait aujourd’hui, et que ça rapporte plus qu’un dollar aux Québécois, on est gagnant. On s’assure d’avoir ici les emplois de l’avenir pour nos jeunes», a-t-il poursuivi, agacé par ceux qui critiquent son approche.

François Legault en a ajouté une couche en accusant carrément Québec solidaire «de faire de la petite politique en essayant de démoniser l’aide aux entreprises».

«On ne fait pas de cadeau à personne», s’est-il défendu.

Emplois indirects

D’après le premier ministre, il est réducteur par exemple de prendre le montant de l’aide offerte et de le diviser par le nombre d’emplois créés parce qu’il faut tenir compte des emplois indirects et des retombées au sens plus large.

Lors du point de presse, le ministre canadien de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, qui s’est dit prêt à mettre jusqu’à 70 M$ dans le projet de Solutions énergétiques Volta Canada, a aussi voulu défendre l’aide publique.

«Avec un investissement de trois quarts de milliard de dollars à Granby, on ne peut pas faire une équation sur l’espace de cinq à dix ans. On est en train de changer l’économie du Québec pour les 100 ans à venir», est-il allé jusqu’à dire.

«Dans 20 ans ou 30 ans, les gens vont regarder en arrière et vont se dire: “Regardez ce que l’on a fait là. On a saisi une opportunité générationnelle”», a-t-il insisté.

Selon François-Philippe Champagne, les retombées dans l’automobile sont souvent de dix pour un, donc les 260 emplois de Granby pourraient venir en créer dix fois plus.

«Ppalli ppalli»

Mardi, dans son allocution, le grand patron de Solutions énergétiques Volta Canada, Dejae Chin, a insisté sur la vitesse à laquelle l’usine produira les fameuses feuilles de cuivre, qui devraient pouvoir fournir 2,5 millions de véhicules électriques lors de sa deuxième phase.

Pierre-Paul Poulin / Le Journal de Montréal / Agence QMI

Dans son discours en coréen, traduit en français en temps réel aux convives sur place, le numéro un de la société n’a pas caché son désir de fabriquer ces feuilles «vite vite», «ppalli ppalli», a-t-il répété dans sa langue, le sourire aux lèvres.

– Avec la collaboration de Sylvain Larocque

Aides financières de Québec

Ford/EcoProB/SK On

Projet: usine de production de matériaux de batterie à Bécancour

Aide financière: prêt de 322 M$ de Québec, dont 194 M$ pardonnables; prêt de 322 M$ d’Ottawa

Investissement total: plus de 1,2 G$

Emplois: 345

Date de l’annonce: août 2023

General Motors/POSCO Future M

Projet: usine de production de matériaux actifs de cathode de batterie à Bécancour

Aide financière: prêt de 152 M$ de Québec, dont 134 M$ pardonnables; prêt de 147 M$ d’Ottawa

Investissement total: plus de 600 M$

Emplois: 200

Date de l’annonce: mars 2022

Recyclage Lithion

Projet: usine de broyage de batteries de véhicules électriques à Montréal

Aide financière: investissement de 22,5 M$ en capital-actions et subventions de 7,5 M$ (Québec)

Investissement total: plus de 80 M$

Emplois: 200

Date de l’annonce: avril 2022

Nemaska Lithium

Projets: mine de lithium à Eeyou Istchee Baie-James et usine de production d’hydroxyde de lithium à Bécancour

Aide financière: investissements de 425 M$ en capital-actions de Québec

Vale

Projet: usine de sulfate de nickel

Aide financière: prêt sans intérêts de 55 M$ de Québec

Investissement total: plus de 80 M$

Date de l’annonce: juin 2023

Lion Électrique

Projet: usine d’assemblage de blocs-batterie

Aide financière: prêt de 50 M$ de Québec, dont 15 M$ pardonnables; prêt de 50 M$ d’Ottawa

Investissement total: près de 185 M$

Emplois: 135

Date de l’annonce: mars 2021

Taiga Motors

Projet: usine d’assemblage de véhicules motorisés électriques à Shawinigan

Aide financière: prêt de 30 M$ de Québec, dont 6 M$ pardonnables; prêt de 10 M$ d’Ottawa

Investissement total: près de 125 M$

Emplois: 370

Date de l’annonce: juillet 2021