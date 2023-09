VALCOURT, Thérèse Simard



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 19 août 2023, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Thérèse Valcourt épouse de feu M. Marc-André Valcourt. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 10h à 12h30.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses fils ; Christian, Martin (Mélanie Levesque) ; ses petits-enfants : Amélie, Elisabeth et Emmanuelle ; ses belles-soeurs : feu Jean-Claude (Yolande Larochelle), feu Aimé (Louise Galarneau), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.