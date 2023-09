Bruno Marchand convaincu que le tramway va se réaliser

Malgré des vents contraires, Bruno Marchand n’a aucun doute quant à la réalisation du tramway de Québec. Fortement dévoué au mégaprojet, le maire espère que le gouvernement annoncera des dizaines de milliards d’investissements pour multiplier les projets de transport structurant au Québec.

• À lire aussi: Jean-François Gosselin veut que Bruno Marchand se représente à la mairie de Québec en 2025

• À lire aussi: Retour en photos: l’histoire se dévoile sous le futur tramway de Québec

«Québec ne peut pas être la tête de Turc [en étant] la seule des dix grandes villes canadiennes à ne pas avoir un transport collectif digne de ce nom [...] On a besoin d’un moyen de transport structurant pour déplacer les gens de façon sobre en carbone», a affirmé le maire de Québec, hier, en entrevue éditoriale avec Le Journal.

Pour y parvenir, il dit «sentir l’appui» des premiers ministres du Québec et du Canada malgré «le contexte complètement fou» dans lequel l’économie mondiale évolue depuis plusieurs mois.

Même si le gros contrat pour la réalisation des infrastructures du tramway n’a pas encore été accordé, M. Marchand assure que «le tramway est déjà commencé» et qu’il est «déjà sur les rails». Il en veut pour preuve le fait que plus de la moitié des travaux préparatoires ont déjà été réalisés et que le contrat pour le matériel roulant a été signé.

Des dizaines et des dizaines de milliards

À l’horizon 2035-2040, il souhaite que le gouvernement annonce «des dizaines et des dizaines de milliards d’investissements» pour multiplier des projets de transport structurants au Québec. À ses yeux, il s’agit là d’un moyen efficace de lutter contre les changements climatiques et de rendre les Villes plus attractives.

Aussi, cela permettrait, d’après lui, de générer de «l’expertise» ce qui mènerait à augmenter la concurrence et à faire baisser les prix. Ce nouveau «contexte» pourrait avantager Québec pour les phases subséquentes du tramway vers Charlesbourg et Lebourgneuf, a-t-il convenu.

Les consortiums: Option A

La semaine dernière, Bruno Marchand n’a pas fermé à la porte à ce que la Ville devienne le maître d’œuvre du volet «infrastructures» du tramway. Sans renier ses propos, le maire a tenu hier à rappeler ses préférences.

«Je veux travailler avec les consortiums, mais pas à n’importe quel prix. Notre option A, notre option prime, l’option qu’on souhaite, est de travailler avec les consortiums», a-t-il affirmé en qualifiant cette option de «très probable».

Vantant la qualité des documents techniques soumis par les consortiums à la fin août, le maire ne s’est pas formalisé du délai demandé pour le dépôt des propositions financières (la date butoir est désormais fixée au 2 novembre plutôt que le 5 octobre).

Il a tenu à expliquer que les calculs que ces derniers doivent produire sont «infiniment complexes» et qu’ils doivent prendre en compte plusieurs éléments comme le prix des matières premières ou encore les taux d’intérêt qui fluctuent énormément.

Pas de bluff

Il y a quelques jours, les oppositions municipales avaient décelé dans la sortie du maire une forme de «bluff» et avaient critiqué le fait que ce dernier joue au poker avec l’argent des contribuables.

«Je n’aime pas bluffer avec une paire de deux ou avec un deux et un huit, a répliqué M. Marchand. J’ai des cartes pour dire: mon option privilégiée est celle que je vous ai dit [les consortiums]. Au poker, tu joues avec ton argent. À la limite, tu assumes les responsabilités si tu perds. Je ne bluffe pas avec l’argent des autres.»

Vers une nouvelle candidature à la mairie?

Bruno Marchand s’est dit «flatté» par la proposition de son nouveau conseiller municipal, Jean-François Gosselin, qui lui a suggéré de se représenter à la mairie en 2025. «Il y a des chances [...] Après deux ans, j’ai le feu complètement sacré», a laissé tomber le maire sans vouloir être plus précis. D’après lui, la priorité des politiciens devrait être de «faire les bons choix même si c’est parfois des choix impopulaires» plutôt que de travailler à une éventuelle réélection dès la mi-mandat.

Sommet attendu sur l’itinérance

Sous l’égide de l’Union des municipalités du Québec, M. Marchand présidera un sommet sur l’itinérance, à Québec, le 15 septembre. Faut-il s’attendre à un bras de fer entre les villes et le gouvernement Legault sur cet enjeu fort sensible? «J’espère que non. J’ai des attentes élevées», a rappelé le maire. Ce dernier a dit avoir obtenu l’assurance du ministre Lionel Carmant que les chiffres actualisés sur l’itinérance seront connus d’ici ce rendez-vous. «C’est un bon début, a-t-il laissé tomber. Après ça, on a dit à M. Carmant qu’il ne peut pas arriver [au sommet] avec les mains vides.»

Nouvelle mission en Europe

Bruno Marchand participera à une nouvelle mission en Belgique et en France (Bruxelles, Bruges et Lyon), le mois prochain. Est-il normal que le maire de Québec n’ait pas encore visité un partenaire économique aussi important que les États-Unis alors qu’on arrive bientôt à la mi-mandat? Le principal concerné a expliqué vouloir attendre le bon moment et que son premier déplacement officiel sur la côte est des États-Unis devrait avoir lieu à l’hiver.

Des explications avec Lehouillier

Jeudi soir, le maire Marchand a pris la peine de téléphoner à son homologue de Lévis, Gilles Lehouillier, qui venait d’émettre de sérieux doutes sur la réalisation du tramway. «J’étais étonné», a révélé M. Marchand, en pesant ses mots. Après discussion, le maire de Québec a dit avoir obtenu l’assurance que son collègue soutient toujours le tramway et qu’il le dira bientôt publiquement. Bruno Marchand n’a pas voulu se formaliser avec la sortie de M. Lehouillier en précisant qu’il peut arriver à un politicien de ne pas bien exprimer sa pensée en répondant aux questions des médias.